Ο Έντινσον Καβάνι άνοιξε λογαριασμό στο ισπανικό πρωτάθλημα και έγινε έτσι μέλος στο κλειστό κλαμπ των Νοτιοαμερικανών που έχουν σκοράρει σε τέσσερις από τις Top-5 λίγκες, στο οποίο ανήκει από το 2020 ο Χάμες Ροντρίγκες.

Οι... fantastic Four της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη απέκτησαν εκλεκτή παρέα στο πρόσωπο του Έντινσον Καβάνι. Στο ίδιο κλαμπ παικτών που βρίσκεται το νέο αστέρι του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, φιγουράρει πλέον και το όνομα του «Matador», ο οποίος πέτυχε τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα της Βαλένθια στην ισοπαλία κόντρα στην Έλτσε κι άνοιξε έτσι λογαριασμό σε τέταρτο από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου!

Μετά την Ιταλία (Παλέρμο, Νάπολι), τη Γαλλία (Παρί Σεν Ζερμέν) και την Αγγλία (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ο Ουρουγουανός έγινε ο πρώτος παίκτης από την πατρίδα του που «σημαδεύει» και τέταρτη λίγκα του Top-5 και πέμπτος συνολικά στον 21ο αιώνα, μετά τους Χάμες, Φιλίπε Κουτίνιο, Αλέξις Σάντσες και Άνχελ Ντι Μαρία.

Ο Κολομβιανός σταρ των Ερυθρολεύκων ήταν δεύτερος κατά σειρά που πέτυχε αυτό το επίτευγμα, το 2020, όταν σκόραρε με τη φανέλα της Έβερτον στην Premier League κι έχοντας ήδη βρει δίχτυα σε Γαλλία (Μονακό), Ισπανία (Ρεάλ Μαδρίτης) και Γερμανία (Μπάγερν).

Ο παίκτης που ίδρυσε το κλειστό αυτό «κλαμπ» ήταν ο Φιλίπε Κουτίνιο όταν σκόραρε τη σεζόν 2019-2020 ως παίκτης των Βαυαρών στην Bundesliga, ενώ οι Σάντσες και Ντι Μαρία σφράγισαν το ορόσημο επίσης στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με Μαρσέιγ και Γιουβέντους αντίστοιχα.



4 - After his brace against @Elchecf_en in @LaLigaEN, Edinson Cavani 🇺🇾 became the fifth South American player in the 21st century to score in four of the Top 5 European leagues, after Alexis Sánchez, James Rodríguez, Philippe Coutinho and Angel di Maria.



