Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως παρουσίασε κέρδη 98 εκατ. ευρώ την περασμένη σεζόν ενώ προέβλεψε κέρδη ύψους 274 εκατ. ευρώ για φέτος.

Το συμβούλιο των διευθυντών των Καταλανών ενημέρωσε πως η ομάδα έκλεισε την περασμένη σεζόν με κέρδη 98 εκατ. ευρώ ενώ ενέκρινε και το μπάτζετ της φετινής σεζόν, η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν κάνει θα τους βρει με 274 εκατ. ευρώ πλέονασμα (!!) στο φινάλε. Μάλιστα, ο κύκλος εργασιών της ομάδας της φετινής σεζόν αναμένεται να φτάσει τα 1,255 δις ευρώ σε σχέση με τα 1,017 δις που ήταν πέρυσι.

Υπενθυμίζουμε πως η Μπαρτσελόνα κατόρθωσε, μετά την πώληση σημαντικού μέρους τόσο των εγχώριων τηλεοπτικών δικαιωμάτων (50%) όσο και των Barca Studios (48,5%), να αντλήσει περίπου 800 εκατ. ευρώ και να αυξήσει το όριο εξόδων της στα 656,5 εκατ. ευρώ.

Η ετήσια γενική συνέλευση θα γίνει διαδικτυακά στις 9 Οκτωβρίου σε δύο δόσεις. Θα δώσουν το ηλεκτρονικό παρόν τους 4,451 μέλη.

Μάλιστα, στην σημερινή συνάντηση αναφέρθηκε πως οι «μπλαουγκράνα» σκοπεύουν να μειώσουν την χρήση του πλαστικού μιας χρήσης. Έχει ξεκινήσει μία καμπάνια μέσα στο κλαμπ, όπου έχουν μοιραστεί θερμοί στους υπαλλήλους κι έχουν απομακρυνθεί όλα τα πλαστικά ποτήρια στις εγκαστάσεις της ομάδας. Έχουν μειωθεί και τα πλαστικά μπουκάλια, που πωλούνται σ' αυτές.

✅ 2022/23 budget approved by Board



All the details 👇https://t.co/25mqj6jvwf