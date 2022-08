Ο Έντινσον Καβάνι εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσει στην Βαλένθια για να υπογράψει το συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, για το οποίο έδωσε τα χέρια με τις «νυχτερίδες»!

Ο Matador θα παίξει στην LaLiga και θα έχει προπονητή τον Τζενάρο Γκατούζο! Ο Έντινσον Καβάνι έχει κλείσει πλέον οριστικά στην Βαλένθια, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αφού ο πολύπειρος επιθετικός έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας.

Εντός της ημέρας θα «πετάξει» για την πόλη στην οποία θα διαμείνει σε αυτό το στάδιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας και το συμβόλαιο για το οποίο συμφώνησε θα έχει διάρκεια δυο ετών!

Από το φινάλε της περασμένης σεζόν είχε μείνει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το όνομά του «έπαιξε» πολύ για την Μπόκα Τζούνιορς, ωστόσο, ο Καβάνι συνεχίζει σε υψηλό επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Edinson Cavani to Valencia, here we go! Verbal agreement in place on two year contract — been told Cavani will arrive in Valencia today, so traveling from Madrid. 🚨⚪️🦇🇺🇾 #Cavani



Barring any last minute changes, he will sign the contract with Valencia within 24h. pic.twitter.com/ORlSm5X5Cc