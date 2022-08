Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την εγγραφή του Ζιλ Κουντέ στη La Liga και πλέον ο Γάλλος αμυντικός τίθεται κανονικά στη διάθεση του Τσάβι.

Η εκρεμμότητα με την εγγραφή του Ζιλ Κουντέ στη La Liga ξεπεράστηκε. H Mπαρτσελόνα είχε δηλώσει πριν τη σέντρα του πρταθλήματος τους νεοαποκτηθέντες Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Κρίστενσεν και Κεσί, όπως και τους Ντεμπελέ - Ρομπέρτο που ανανέωσαν, όμως έπρεπε να βρεθούν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ ώστε να μπορέσουν να δηλώσουν και τον Γάλλο αμυντικό που αγόρασαν από τη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με το «Athletic» τα διαδικαστικά ζητήματα ολοκληρώθηκαν και πλέον ο Κουντέ τίθεται κανονικά στη διάθεση του Τσάβι και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο εντός έδρας ματς της Κυριακής (28/8, 20:30) με τη Βαγιαδολίδ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κομβικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εγγραφής του 23χρονου αμυντικού έπαιξε η παραχώρηση του Σαμουέλ Ουμτιτί στη Λέτσε και οι περικοπές σε μισθού ποδοσφαιριστών.

🚨 Jules Kounde understood to have been registered by Barcelona with La Liga today + available to face Real Valladolid on Sun. 23yo defender was last of signings needing clearance to play league games; believe that is now sorted @TheAthleticUK #FCBarcelona https://t.co/FhRpMEeGEK