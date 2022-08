Γιατί η Μπαρτσελόνα και η Σίτι παίζουν φιλικό τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της σεζόν;

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιστρέφει στο «Καμπ Νου» σήμερα (24/8), καθώς η Μάντσεστερ Σίτι, αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα σε φιλικό αγώνα, παρόλο που και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τη σεζόν 2022/23 πριν από εβδομάδες και υπάρχει σοβαρό λόγος γι αυτό!

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει δώσει ήδη τρεις αγώνες για την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Ξεκίνησε τη σεζόν 2022/23 από τις 7 Αυγούστου, έχοντας χάσει από τη Λίβερπουλ στο Γουέμπλεϊ στο Community Shield οκτώ ημέρες νωρίτερα, στις 30 Ιουλίου, ενώ από πλευράς της η Μπαρτσελόνα θα παίξει το τρίτο παιχνίδι της σεζόν την Κυριακή εναντίον της Ρεάλ Βαγιαδολίδ Πριν από αυτό όμως θα υποδεχτούν τους «πολίτες» απόψε κάτι για έναν πολύ σημαντικό σκοπό που μιλάει στην καρδιά του Πεπ Γκουαρδιόλα καθώς και όλων όσοι ασχολούνται με την Μπάρτσα.

Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που η Σίτι έπαιξε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, -ομάδα με την οποία ο Γκουαρδιόλα κέρδισε δύο Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα σε 14 τρόπαια κατά τη διάρκεια της ένδοξης τετραετίας του 2008-2012-

Σε εκείνη την περίπτωση, το 2016, ο Λιονέλ Μέσι έκανε χατ τρικ και ο Νεϊμάρ πρόσθεσε ένα τελευταίο γκολ μετά την αποβολή του τερματοφύλακα της Σίτι, Κλαούντιο Μπράβο, στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου σε έναν αγώνα της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οι τροχιές των συλλόγων έχουν κινηθεί σε αντίθετες κατευθύνσεις από τότε. Η Σίτι γίνεται όλο και πιο ισχυρή υπό τον πρώην προπονητή της Μπάρτσα Γκουαρδιόλα, κατακτώντας την Πρέμιερ Λιγκ σε τέσσερις από τις τελευταίες πέντε σεζόν, αν και η ευρωπαϊκή επιτυχία εξακολουθεί να τους διαφεύγει.

Η Μπαρτσελόνα, εν τω μεταξύ, έχασε τους Μέσι και Νεϊμάρ, συγκέντρωσε χρέη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και έφυγε από την κορυφαία κατηγορία συλλόγων της Ευρώπης, κατακτώντας μόνο ένα Copa del Rey τις τελευταίες τρεις σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα, φέτος να επανέλθει στην ελίτ.

Αυτό το φιλικό ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει πέρυσι, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η προσέλευση θα είχε περιοριστεί στις 30.000, σύμφωνα με τους περιορισμούς της τοπικής κυβέρνησης εκείνη την εποχή, και οι σύλλογοι ήθελαν ο αγώνας να διεξαχθεί σε ένα γεμάτο γήπεδο. Το Καμπ Νου έχει σχεδόν 100.000 άτομα.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από το παιχνίδι θα διατεθούν για έρευνα για την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) από την οποία ταλαιπωρείται πλέον και ο άλλοτε βοηθός προπονητή της Μπαρτσελόνα και πρώην τερματοφύλακας των Καταλανών και Σεβίλλης, Χουάν Κάρλος Ουνθούε -διαγνώστηκε με την πάθηση στις αρχές του 2020-

Η Μπάρτσα και η Σίτι είχαν αναζητήσει μια πιθανή ημερομηνία στην προετοιμασία, αλλά οι καλοκαιρινές περιοδείες στο εξωτερικό είχαν προτεραιότητα και αποδείχτηκε αδύνατο να βρεθεί μια μέρα που να βολεύει και τις δύο ομάδες. Ως εκ τούτου, έφτασαν στην ελαφρώς ασυνήθιστη απόφαση να διεξαχθεί ο αγώνας αυτή την Τετάρτη, παρόλο που και οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει τις εγχώριες σεζόν τους.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ το γήπεδο της Μπάρτσα αναμένεται γεμάτο καθώς έχουν ήδη πουληθεί 80.000 εισιτήρια.

