Ο διαιτητής του Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα έκανε αναφορά στο περιστατικό που βίωσε ο Πολωνός σταρ των «μπλαουγκράνα» πριν λίγες μέρες στο Ciudad Deportiva, όταν θρασύτατοι δράστες του άρπαξαν το ρολόι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπαρτσελόνα και την πρώτη νίκη των «μπλαουγκράνα» στη σεζόν, ο διαιτητής του αγώνα José Luis Munuera Montero είχε μια... περίεργη συνομιλία με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος έκλεισε τα 34 και πανηγύρισε με δύο γκολ, είχε ένα δυσάρεστο περιστατικό την περασμένη εβδομάδα στο Ciudad Deportiva της Μπαρτσελόνα, όταν κλέφτες άρπαξαν ένα πανάκριβο ρολόι από το αυτοκίνητό του, όταν ο ποδοσφαιριστής σταμάτησε πριν από την προπόνηση για να χαιρετήσει μερικούς οπαδούς.

«Σου εύχομαι τα καλύτερα, να είσαι προσεκτικός με το ρολόι», είπε συγκεκριμένα ο διαιτητής στον «Λέβα».

