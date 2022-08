Ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο θα παραμείνει κάτοικος Βιγιαρεάλ για ακόμα μια σεζόν, καθώς τα Κίτρινα Υποβρύχια συμφώνησαν με την Τότεναμ για τον δανεισμό του, χωρίς όμως να μπει οψιόν αγοράς.

Η Βιγιαρεάλ εξασφάλισε τις «υπηρεσίες» του Τζιοβάνι Λο Σέλσο για ακόμα μια σεζόν. Τα Κίτρινα Υποβρύχια ολοκλήρωσαν τη συμφωνία τους με την Τότεναμ και ο διεθνής Αργεντινός χαφ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Ουνάι Έμερι ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όμως το «deal» δεν συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς.

O 26χρονος μέσος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της προηγηούμενης σεζόν στη Βιγιαρεάλ και μέτρησε 21 συμμετοχές με ένα γκολ - μια ασίστ και βοήθησε τους Ισπανούς να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. O Λο Σέλσο είναι ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, με την οποία έχει 39 εμφανίσεις, δυο γκολ και οκτώ ασίστ.

