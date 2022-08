Ο Νίκο Γκονθάλεθ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με την Μπαρτσελόνα και εν συνεχεία δόθηκε δανεικός στην Βαλένθια για την φετινή σεζόν.

Ο 20χρονος υψηλόσωμος κεντρικός μέσος, που βρίσκεται στην ομάδα της Καταλονίας από τα 11 του, ανανέωσε την συνεργασία για τέσσερα ακόμη χρόνια με το κλαμπ της καρδιάς του. Μάλιστα, στο νέο συμβόλαιο συμπεριλήφθηκε και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο Νίκο Γκονθάλεθ δόθηκε δανεικός στην Βαλένθια για την σεζόν που ξεκινάει, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς στην συμφωνία.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 38 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα σημειώνοντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ, ξεπερνώντας τα 1.700 αγωνιστικά λεπτά.

