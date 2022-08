Παρά και το νέο deal για τα Barca Studios, είναι ακόμα άγνωστο αν θα καταφέρει η Μπαρτσελόνα να δηλώσει όλους τους νέους ποδοσφαιριστές που απέκτησε, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι στην έναρξη της νέας LaLiga!

Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε το επόμενο βήμα για να συμμαζευτούν τα οικονομικά των «μπλαουγκράνα» και ανακοινώθηκε η παραχώρηση ενός επιπλέον κομματιού των δικαιωμάτων για τα Barca Studios.

Πιο συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν έναντι 100 εκατ.ευρώ, σε ποσοστό 24,5, όμως, ακόμα είναι άγνωστο τι θα καταφέρει να κάνει ο σύλλογος με τις νέες μεταγραφές.

Ο Κεσί, ο Κρίστενσεν, ο Λεβαντόφσκι, ο Ραφίνια και ο Κουντέ έχουν αποκτηθεί, η Μπαρτσελόνα θέλει και τον Μπερνάρντο Σίλβα, όμως, ακόμα δεν ξέρει ποιους και πόσους θα μπορεί να τοποθετήσει κανονικά στα πλάνα του Τσάβι.

Εξ αρχής η νέα εξέλιξη δεν θα έβαζε όλους τους παίκτες υπό την έγκριση της LaLiga, οπότε, αυτή τη στιγμή υπάρχει αναμονή για όσους θα δηλωθούν και ποιοι θα είναι αυτοί, με το πρωτάθλημα να κάνει την πρώτη του σέντρα το βράδυ (12/8) με το παιχνίδι Οσασούνα – Σεβίλλη.

