Μπροστά σε περίπου 40.000 οπαδούς στο «Καμπ Νόου», ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έβαλε τη φανέλα με το «9» και παρουσιάστηκε στον κόσμο της Μπαρτσελόνα. «Ευχαριστώ τη διοίκηση για τις σκληρές διαπραγματεύσεις» είπε ο Λαπόρτα.

Ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα η αδυναμία της ομάδας να κρατήσει τον Λιονέλ Μέσι στην Βαρκελώνη με νέο συμβόλαιο, οι «μπλαουγκράνα» έδωσαν στον κόσμο λόγο για να χαρεί κι όχι για να μελαγχολεί.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παρουσιάστηκε επίσημα μπροστά σε 40.000 οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο το μεσημέρι της Παρασκευής, με τον Πολωνό να δηλώνει: «Είμαι ευτυχισμένος και έτοιμος να βοηθήσω, μακάρι να πάρουμε τίτλους. Θέλω να μας βοηθήσετε και να είστε στο πλευρό μας σε κάθε πρόκληση τη νέα σεζόν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, σχολίασε: «Ευχαριστώ όλους στη διοίκηση για τις σκληρές διαπραγματεύσεις, ήσασταν όλοι γενναίοι. Τώρα, να έρθει ο κόσμος στο ματς του Gamper Trophy να θαυμάσει τον Λεβαντόφσκι».

Robert Lewandowski doing his thing in front of the home crowd 🌟



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/WLXXLcR9ez