Ο Ζιλς Κουντέ δεσμεύεται και τυπικά πλέον με συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι και το 2027 και παρουσιάστηκε επίσημα στον κόσμο της νέας του ομάδας, το μεσημέρι της Δευτέρας. «Σε ευχαριστούμε για την προσπάθεια που έκανες να έρθεις» του είπε ο Λαπόρτα.

Ο Κουντέ, αν και η Τσέλσι είχε καταφέρει ν' ακούσει το «ναι» στην προσφορά που είχε καταθέσει στη Σεβίλλη, τελικά επέλεξε να παραμείνει στο ισπανικό πρωτάθλημα και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος αμυντικός είναι πλεόν επίσημα μέλος των «μπλαουγκράνα» μέχρι και το 2027, υπογράφοντας το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς το μεσημέρι της Δευτέρας στο «Καμπ Νόου».

Ο Τζουάν Λαπόρτα που ήταν μαζί του, είχε να πει: «Είσαι πολύ σημαντική μεταγραφή για εμάς, σε ευχαριστούμε και για την προσπάθεια που έκανες ώστε να έρθεις στην ομάδα μας».

Από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε ότι: «Με ήθελε και η Τσέλσι, αλλά περίμενα να τα βρει η Σεβίλλη με την Μπαρτσελόνα. Ήθελα να έρθω εδώ και ήμουν ξεκάθαρος σε αυτό».

Pen to paper ✍️ @jkeey4 is officially a Culer 💙❤️ pic.twitter.com/58CJkDGEhI

His first touches in blaugrana 🔥 @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS