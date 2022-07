Λεβαντόφσκι-Ομπαμεγιάνγκ: Τα δύο «κανόνια» της Bundesliga θα... πυροβολούν για τη Μπαρτσελόνα

Λεβαντόφσκι και Ομπαμεγιάνγκ, το δίδυμο που τα... έσπαγε στα γήπεδα της Γερμανίας, έχει πλέον μια νέα αποστολή: Να επαναφέρει τη Μπαρτσελόνα στην κορυφή!

Στις 18 Ιουνίου του 1989 στη Λαβάλ της Γαλλίας γεννιέται ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Αυτό το αγόρι θα γίνει στην πορεία ένας ψηλόλιγνος άνδρας, ο οποίος χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά και να κάνει υπομονή μέχρι να βρει ένα (ποδοσφαιρικό) σπίτι όπου θα τον εμπιστευτούν. Μετά τη Μίλαν που δεν το πίστεψε στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του σταδιοδρομής (από το 2008 μέχρι το 2011 δόθηκε δανεικός σε Ντιζόν, Λιλ και Μονακό), έρχεται στο δρόμο του η Σεντ Ετιέν. Σε 96 ματς με τους «στεφανουά» πετυχαίνει 41 γκολ και 25 ασίστ.

Το 2013 υπογράφει 5ετές συμβόλαιο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Κλοπ, βρήκε στο πρόσωπό του τον παίκτη που θα κούμπωνε στο δεξί φτερό της επίθεσης, με τον Λεβαντόφσκι στην κορυφή και τον Ρόις αριστερά.

Οι δυο τους την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 είχαν κάνει όργια. Σε 48 ματς που συνυπήρξαν, ο «Λέβα» είχε 28 γκολ και 13 ασίστ, ενώ ο Γκαμπονέζος μέτρησε 16 γκολ και 5 ασίστ.

Ο Ομπαμεγιάνγκ, στα 212 ματς που παίζει με την ομάδα της Βεστφαλίας μετράει συνολικά 141 γκολ και 36 ασίστ. Μέχρι το Γενάρη του 2018, όταν και πήγε στην Άρσεναλ, κατάφερε να κερδίσει με την Ντόρτμουντ ένα Κύπελλο, 2 Super Cup, ενώ σε ατομικό επίπεδο τη σεζόν 2015-1016 ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Bundesliga. Τη σεζόν 2016-2017 ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος και τη σεζόν 2014-2015 ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ντόρτμουντ.

Σήμερα, 8 χρόνια μετά τη... μαγική συνεργασία με τον Λεβαντόφσκι καλείται να θυμηθεί τα νιάτα του και να βγάλει γούστα μαζί με τον Πολωνό.

Robert Lewandowski and Pierre-Emerick Aubameyang played the 2013-14 season together at Borussia Dortmund.



▪️ Lewy: 48 games, 28 goals, 13 assists

▪️ Auba: 48 games, 16 goals, 5 assists



Imagine them together again 🤝 pic.twitter.com/uRUJ0q2mGA — B/R Football (@brfootball) April 11, 2022

Λεβαντόφσκι: Μια μηχανή που δεν σταματάει να σκοράρει

Το 2010, ο Πολωνός αφήνει την πατρίδα του για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Στην τετραετία του στο γερμανικό σύλλογο έχει προλάβει να κατακτήσει ήδη δύο πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο, 1 Super Cup και έφτασε στον τελικό του Champions League τη σεζόν 2012-2013.

Σε 187 ματς με τη φανέλα της Ντόρτμουντ έχει 103 γκολ και 42 ασίστ. Στη Μπάγερν Μονάχου όμως θα τα... σπάει όλα! Σε 375 ματς πέτυχε με τους Βαυαρούς 344 γκολ και 72 ασίστ! Ασύλληπτα νούμερα από τον «Λέβαγκολ».

Aubameyang: "When Lewandowski's signing became official, I was happy and pleased." pic.twitter.com/vMDhy8ScmO — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 23, 2022

Στη Bundesliga, o Λεβαντόφσκι μέτρησε 384 ματς με 312 γκολ και 75 ασίστ. Ο Ομπαμεγιάνγκ από την πλευρά του είχε σε 143 ματς στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας 98 γκολ και 22 ασίστ.

Ο Τσάβι έχει, πλέον, στο οπλοστάσιό του δύο μηχανές που ξέρουν τι σημαίνει γκολ. Από 'δω και πέρα σημασία έχει το πως θα κουμπώσει την επιθετική του τριάδα της Μπαρτσελόνα. Θυμίζουμε ότι στο περσινό μισό που αγωνίστηκε με τη μπλαουγκράνα φανέλα ο Ομπαμεγιάνγκ είχε σε 23 ματς 13 γκολ και 4 ασίστ, βοηθώντας την ομάδα να πάρει τα πάνω της, στο νέο της ξεκίνημα.

Φέτος; Αυτήν τη σεζόν οι Καταλανοί έχουν υπεροπλία στην επιθετική τριάδα. Για παράδειγμα, στο φιλικό clasico είδαμε τριάδα Ραφίνια, Λεβαντόφσκι και Φατί. Από τον πάγκο ήρθαν οι Ντεπάι, Ομπαμεγιάνγκ και Ντεμπελέ. Παίκτες που μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μία θέση στην επιθετική τριάδα και να προσφέρουν ουκ ολίγες λύσεις.