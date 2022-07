Ο δανεισμός του Σάμουελ Ουμτιτί από τη Μπαρτσελόνα στη Ρεν «χάλασε» την τελευταία στιγμή, καθώς ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός «κόπηκε» στις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε.

H Μπαρτσελόνα έχασε την ευκαιρία της να... ξεφορτωθεί τον Σάμουελ Ουμτιτί. Oι «Καταλανοί» είχαν συμφωνήσει σε όλα με τη Ρεν για τον μονοετή δανεισμό του 28χρονου κεντρικού αμυντικού με οψιόν αγοράς και μάλιστα θα κάλυπταν ένα μέρος του συμβολαίου του Γάλλου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2026, όμως το «deal» χάλασε την τελευταία στιγμή.

Η μεταγραφή «ναυάγησε» λόγω της κάκιστης αθλητικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Ουμτιτί, ο οποίος κόπηκε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και συνεπώς η Ρεν απέσυρε το ενδιαφέρον της. Ο Γάλλος στόπερ την προηγούμενη σεζόν ήταν ανενεργός και μέτρησε μόλις μια συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις.

Umtiti failed the Rennes' medical test. The player is officially off the table for the French club.



— @TV3 pic.twitter.com/AbKpOm2Swd