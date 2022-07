Ο Γάλλος επιθετικός έφτασε στο αεροδρόμιο El Prat γύρω στις 23:00 αυτήν την Κυριακή (10/7) για να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα.

Μόνο τα τυπικά απομένουν στην υπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας του Ουσμάν Ντεμπελέ με τη Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος εξτρέμ από την 1η Ιουλίου έχει μείνει ελεύθερος και αργά το βράδυ της Κυριακής προσγειώθηκε με ιδιωτική πτήση στο αεροδρόμιο El Prat προκειμένου να τελειώσει τα διαδικαστικά και να παραμείνει παίκτης των «μπλαουγκράνα».Κατά την άφιξή του τον υποδέχτηκαν άτομα της ασφάλειας της Μπαρτσελόνα.

Η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα σύντομα ώστε να μπορέσει άμεσα να τεθεί ξανά υπό τις εντολές του Τσάβι και να ταξιδέψει με την ομάδα στην περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές Σάββατο.

Υπενθυμίζουμε ότι σε αντίθεση με τον περασμένο Δεκέμβριο, τώρα στον Ντεμπελέ προσφέρθηκε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ως το 2024, και με μείωση ύψους 40% στις απολαβές του. O Γάλλος αμειβόταν με 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και με το νέο deal οι απολαβές του θα είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Dembele has arrived in Barcelona. He is one step away from signing a contract extension with FC Barcelona until 2024 ✍️



🎥 Via @victor_nahepic.twitter.com/Uf3zf01IBV