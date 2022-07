Ορισμένες ιστορίες δεν έχουν ποτέ τέλος και φαίνεται πως μια τέτοια είναι και του Πέπε Ρέινα με την Βιγιαρεάλ, με τον πολύπειρο τερματοφύλακα να επιστρέφει έπειτα από 17 χρόνια!

Παιδί 22 ετών ήταν όταν αποχώρησε πίσω στο 2005 για να παίξει στη Λίβερπουλ και να γράψει ιστορία με την κόκκινη φανέλα, ωστόσο, τώρα στα 39 του έφτασε η ώρα της επιστροφής στις ρίζες.

Άλλωστε, το συναίσθημα «χτυπάει» αλλιώς όταν μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις που πραγματικά υπάρχει αγάπη...

Έτσι, από το πρωί της Παρασκευής ο Πέπε Ρέινα ανήκει επίσημα, ξανά, στο «κίτρινο υποβρύχιο», υπογράφοντας για αρχή μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

