Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε με νέα χαμηλότερη (!) προσφορά ανανέωσης προς τον Ουσμάν Ντεμπελέ , αλλά πλέον υπάρχει αισιοδοξία πως ο Γάλλος θα δεχτεί να βάλει επιτέλους την υπογραφή του.

Το σκληρό «πόκερ» μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ουσμάν Ντεμπελέ για το συμβόλαιο ανανέωσης συνεχίζεται! Ο Γάλλος θέλει να παραμείνει στη Βαρκελώνη, ο σύλλογος επιθυμεί να τον κρατήσει και για τις επόμενες σεζόν, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μάλιστα, στη Μπάρτσα φαίνεται να κατέθεσαν νέα πρόταση ανανέωσης, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με την προηγούμενη προσφορά που του είχαν προτείνει τον περασμένο Δεκέμβριο!

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Ζεράρ Ρομέρο, η νέα πρόταση των Μπλαουγκράνα αφορά ετήσιο μισθό ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμη ένα έξτρα 1,5 εκατομμύριο συμπεριλαμβάνεται σε μορφή μπόνους.

Πλέον είναι στο χέρι του Γάλλου να αποδεχτεί τους νέους όρους των Καταλανών, οι οποίοι είναι αισιόδοξοι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μιας και ο Ντεμπελέ έχει...ξεμείνει από προσφορές από άλλες ομάδες.

