Δημοσιογράφος από την Αγγλία αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα μετά και την ενημέρωση για τα 500 εκατ.που χρειάζεται, είναι παντελώς άφραγκη και είναι απορίας άξιο που ασχολείται με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το φετινό καλοκαίρι.

Οι «μπλαουγκράνα» δείχνουν να ενδιαφέρονται για τον «καυτό» Πολωνό της Μπάγερν Μονάχου, τον οποίο προσπαθούν να πάρουν έναντι μάξιμουμ 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Βέβαια, ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Εντουάρντ Ρομέου, είχε αναφέρει δημόσια πως ο σύλλογος έχει ανάγκη από 500 εκατομμύρια ευρώ για να καταφέρει να ισορροπήσει τα οικονομικά και να μπει ένα τέλος στην κάκιστη κατάσταση στην οποία παραμένουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κλαμπ.

Και έχοντας αυτό ως δεδομένο από το ρεπορτάζ του, ο Άντον Τολόι μέσα από τη συχνότητα του SkySports ανέφερε:

«Η Μπαρτσελόνα είναι άφραγκη και δεν μπορεί να πάει να πάρει τον Λεβαντόφσκι. Δεν μπορεί με τέτοια οικονομικά να προσπαθεί να πάρει... φιλέτο».

🗣 “Barcelona are broke, they are flat broke. They’re off trying to buy fillet steak when they can’t even afford a Peperami at the moment.”@SkyAnton can’t understand how Barça are going to be able to afford Robert Lewandowski from Bayern Munich this summer. 💰 pic.twitter.com/7SsD9QhOCF