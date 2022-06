Το είπε και το έκανε. Ο Ρονάλντο Ναζάριο έφτασε στον τελικό προορισμό του «Camino», το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, διανύοντας συνολικά 500 χιλιόμετρα με ποδήλατο από το Βαγιαδολίδ και δήλωσε πως θα το προσπαθούσε και με τα πόδια!

Αποστολή εξετελέσθη. Ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε το ταξίδι-«φαινόμενο» για την άνοδο της Βαγιαδολίδ στη La Liga, φτάνοντας στον τελικό του προορισμό στην πρωτεύουσα της Γαλικίας, το Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα έχοντας διανύσει 500 χιλιόμετρα με ποδήλατο!

Ο Βραζιλιάνος legend και ιδιοκτήτης του ισπανικού συλλόγου είχε υποσχεθεί πως αν η ομάδα επέστρεψε στην 1η κατηγορία θα έκανε το «Camino de Santiago», την ειδική ποδηλατική διαδρομή προς την θρησκευτική τοποθεσία των Καθολικών και μετά από τρεις μέρες στον δρόμο και στάσεις σε Sahagún, León, Ponferrada, Monforte de Lemos και Lalín, κατέφτασε στην κεντρική πλατεία που βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός ναός της πόλης και αποθεώθηκε από μερίδα κόσμου που τον υποδέχθηκε θερμά.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ρονάλντο τόνισε το επίπονο της διαδικασίας, αλλά δήλωσε ότι άξιζε τον κόπο και πως σκέφτεται να το κάνει ξανά, αλλά αυτή τη φορά περπατώντας!

«Απίθανη εμπειρία. Πολλή κούραση, πονάω μέχρι και στον πισινό μου. Άξιζε όμως τον κόπο. Όλες αυτές τις μέρες σκέφτηκα έναν σωρό πράγματα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτή τη χρονιά και καταφέραμε να επιστρέψουμε στην πρώτη κατηγορία.



Το Camino ήταν δύσκολο, αλλά τώρα ο Φραν Σάντσεθ, ο τεχνικός μας διευθυντής, θα έχει επίσης δύσκολη δουλειά με τις μεταγραφές. Πρέπει να φτιάξουμε καλή ομάδα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήμουν εντελώς ανενεργός από το κινητό μου, αλλά ελέγχουμε την αγορά. Θα μιλήσω σήμερα με τον Φρανκ και θα ενημερωθώ για όλα»



Ο Καθεδρικός της Κομποστέλα είναι αξιοθαύμαστος, μπορείς να νιώσεις το συναίσθημα και την ενέργεια των ανθρώπων σε αυτή την πόλη. Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή και υποστήριξη. Μάθαμε μερικές τρομερές ιστορίες για ανθρώπους με περίσσεια πίστης. Ίσως ξανακάνω το Camino, την επόμενη φορά περπατώντας»



