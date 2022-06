Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους βρέθηκαν μαζί στην Τσεχία για τον οκτάχρονο γιο τους, Μίλαν, που συμμετείχε σε τουρνουά μπέιζμπολ.

Μετά από σχέση έντεκα χρόνων ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού «El Periodico» η πασίγνωστη ποπ σταρ έπιασε τον Καταλανο κεντρικό αμυντικό να την απατάει με άλλη γυναίκα. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο το μέχρι πρότινος δημοφιλές ζευγάρι μπορεί να χώρισε όμως η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα θέλουν να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις για χάρη των παιδιών τους, Μίλαν και Σάσα.

