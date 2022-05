H Βαγιαδολίδ του Ρονάλντο επέστρεψε στην La Liga και το «Φαινόμενο» ήταν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών στο... πάρτι που στήθηκε στα αποδυτήρια.

H Ρεάλ Βαγιαδολίδ του Ρονάλντο Ναζάριο Ντε Λίμα ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Segunda Division και «κλείδωσε» την άμεση επιστροφή της στη La Liga. Μετά την μαθηματική επάνοδο στην Primera Division ακολούθησε... πάρτι στα αποδυτήρια, με το «Φαινόμενο» να είναι στο επίκεντρο των πανηγυρισμών και να αγκαλιάζει έναν - έναν τους ποδοσφαιριστές του, με τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Ρομπέρτο, να είναι εξ αυτών.

Ronaldo has just seen his Real Valladolid side promoted back to La Liga Primera. O Fenômeno bought a majority stake in the club back in 2018, and under R9’s run as president, this club has risen from the ashes. From balling out to El Presidente in the boardroom. pic.twitter.com/b9khdNCvAG