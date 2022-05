Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ δεν φαίνεται να έχει στο μυαλό του μια πιθανή επανένωση με τον Τεν Χαγκ στην Γιουνάιτεντ κι έτσι εκφράζει την προτίμησή του στην παραμονή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολλανδός χαφ των «μπλαουγκράνα» φερόταν να είναι από τους πρώτους στόχους του νέου προπονητή των «κόκκινων διαβόλων», αφού οι δυο τους είχαν άριστη συνεργασία στον Άγιαξ στο πρόσφατο παρελθόν.

Παρ' όλα αυτά, όσο κι αν τα σενάρια που κυκλοφορούσαν τον ήθελαν να δέχεται δελαστικότατη προσφορά από την Γιουνάιτεντ, ο Ντε Γιόνγκ φαίνεται πως δεν έχει κάποια πρόθεση αποχώρησης από την Βαρκελώνη...

«Προτιμώ να παραμείνω στην Μπαρτσελόνα. Το έχω δηλώσει και στο παρελθόν, είναι η ομάδα των ονείρων μου» σχολίασε ο νυν χαφ των Καταλανών, που πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ του Τσάβι στο «Καμπ Νόου».

🇳🇱 Frenkie de Jong: "I prefer to stay at Barça. I said this before, Barcelona is the club of my dreams." 🔥😱



