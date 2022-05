Το δράμα της La Liga: Σώθηκε η Κάντιθ, έπεσε η Γρανάδα (vid)

Θρίλερ στη μάχη της παραμονής της La Liga, η οποία κρίθηκε στο ένα γκολ της Κάντιθ, η οποία σώθηκε στο… νήμα, αλλά και σε ένα χαμένο πέναλτι της Γρανάδα, η οποία υποβιβάστηκε για πρώτη φορά από το 2019 - «Ήσυχη» παραμονή για τη Μαγιόρκα.

Όσο δραματική μπορεί να είναι μια μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το ίδιο και (πολύ) χειρότερη είναι αυτή για την αποφυγή του υποβιβασμού. Και το επιβεβαίωσαν στην ισπανική La Liga οι Γρανάδα, Μαγιόρκα και Κάντιθ, οι οποίες πάλεψαν την τελευταία αγωνιστική για να μην ακολουθήσουν Αλαβές και Λεβάντε στη δεύτερη κατηγορία.

Η Κάντιθ μπήκε στο φινάλε ούσα στην ζώνη του υποβιβασμού, αλλά νίκησε στη Βιτόρια την υποβιβασθείσα Αλαβές με 1-0 (76’ Λοσάνο), με τον διαιτητή Χοσέ Σάντσεθ να μην δίνει (ορθά) στο τέλος ένα πέναλτι στους γηπεδούχους, παρ’ ότι ο συνάδελφος του VAR του επισήμανε ότι πιθανόν να υπήρχε παράβαση.

Και το… μη πέναλτι έκρινε την μάχη της παραμονής, αφού με ισοπαλία θα υποβιβαζόταν η Κάντιθ και όχι η Γρανάδα του Αϊτόρ Καράνκα, η οποία έμεινε στο εντός έδρας 0-0 με την αδιάφορη Εσπανιόλ, με μοιραίο τον βετεράνο Χόρχε Μολίνα (σαράντα ετών), ο οποίος έστειλε άουτ ένα πέναλτι στο 72’.

Δάκρυα χαράς στη Κάντιθ, δάκρυα θλίψης στη Γρανάδα, δάκρυα… ανακούφισης στη Μαγιόρκα του Χαβιέρ Αγκίρε, η οποία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι εξαρτιόταν από την ίδια, νίκησε στη Παμπλόνα την αδιάφορη Οσασούνα με 2-0 (47’ Άνχελ, 83’ Γκρενιέ) και θα συνεχίσει στην πρώτη κατηγορία για άλλη μια σεζόν.

FT Granada 0 Espanyol 0. Granada have been relegated from La Liga. Jorge Molina's missed penalty sends Granada down to Segunda #GranadaEspanyol pic.twitter.com/HuAsddonfp