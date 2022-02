Αντάμα Τραορέ, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνκ Φεράν Τόρες και Ντάνι Άλβες έχουν συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου η Μπαρτσελόνα του Τσάβι να βαδίζει ξανά στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Είναι αλήθεια πως πριν την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα δεν είχαν και πολλές ελπίδες για τη φετινή σεζόν. Παρά το γεγονός ότι ο Ρόναλντ Κούμαν αντικαταστάθηκε από τον Τσάβι, η ομάδα «φώναζε» ότι χρειαζόταν ενίσχυση του ρόστερ.

Γι' αυτό και ο Ισπανός τεχνικός εισηγήθηκε τις μεταγραφές των Ντάνι Άλβες, Αντάμα Τραορέ, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνκ και Φεράν Τόρες. Τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήδη έχουν προλάβει να κάνει τη διαφορά στους «μπλαουγκράνα» και τους οπαδούς να χαμογελούν ξανά.

Στο πρωτάθλημα από εκεί που πάλευε για να ξεφύγει από την δεκάδα, η Μπαρτσελόνα έχει «σκαρφαλώσει» στην 5η θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 42 βαθμούς και στο -4 από την τρίτη Μπέτις, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο. Σαφέστατα η ανοδική πορεία του συλλόγου οφείλεται στον Τσάβι αλλά και στα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Αλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι αριθμοί.

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους οπαδούς των Καταλανών, έχοντας ήδη σκοράρει τέσσερα γκολ σε πέντε αγώνες. Ο Αντάμα Τραορέ μπορεί να μην έχει βάλει ακόμα το όνομά του στη λίστα των φετινών σκόρερ της Μπαρτσελόνα, αλλά έχει καταφέρει να δημιουργήσει τέσσερις ασίστ σε πέντε παιχνίδια. Ο Φεράν Τόρες από την πλευρά του έχει προλάβει να πετύχει δύο γκολ και τρεις ασίστ σε επτά ματς , ενώ ακόμα και ο «γερόλυκος» Ντάνι Άλβες, στα 38 του, συνεχίζει να βρίσκεται σε κορυφαία φόρμα, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε τέσσερις αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι τέσσερις αυτοί ποδοσφαιριστές έχουν συνεισφέρει 17 γκολ μέχρι στιγμής και έχουν βάλει ξανά την Μπαρτσελόνα στον δρόμο των επιτυχιών, δίνοντας παράλληλα και μια νότα αισιοδοξίας στους οπαδούς των «μπλαουγκράνα» για το μέλλον του συλλόγου.

Αλλωστε και ο Τσάβι παραδέχθηκε ότι αν ο σύλλογος δεν είχε προχωρήσει στις μεταγραφές των τεσσάρων αυτών ποδοσφαιριστών, η Μπαρτσελόνα δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα.

«Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί στην Μπαρτσελόνα αν δεν έρχονταν. Θα ήταν πιο δύσκολο, είναι ξεκάθαρο. Ο Ομπαμεγιάνγκ δεν με ξάφνιασε, αλλά με έχει εκπλήξει στη δουλειά του. Ο Αντάμα με εξέπληξε στη λήψη αποφάσεων, το πώς έχει ωριμάσει.

Ο Φεράν μού φαίνεται ποδοσφαιριστής άλλου επιπέδου. Τον ζήτησα. Είναι ένας θεαματικός παίκτης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης. Ίσως είναι αυτός που με έχει εκπλήξει περισσότερο. Το περίμενα ήδη, αλλά μπορώ να το επιβεβαιώσω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τσάβι.

🇬🇦 Aubameyang

➡ 5 games

⚽ 4 goals



🇪🇸 Ferran Torres

➡ 8 games

⚽ 2 goals

🎯 3 assists



🇪🇸 Adama Traoré

➡ 5 games

🎯 4 assists

⚽ 1 penalty won



🇧🇷 Alves

➡ 5 games

⚽ 1 goal

🎯 3 assists



Barcelona's new signings doing the business. ❤️💙 pic.twitter.com/W56RnC5Kry