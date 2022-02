Ο Αντάμα Τραορέ έκανε υπερήφανη την Μπαρτσελόνα με τα... τσαλιμάκια που δοκίμασε κατά την επίσημη παρουσίασή του, κάνοντας τον κόσμο να ξεχάσει πια τις ντροπιαστικές στιγμές των Μπρέιθγουεϊτ, Ντεστ και Ντεμπελέ.

Πιο... φουσκωμένος από ποτέ και φυσικά πολύ πιο «χτιστός» από την τελευταία φορά που βρισκόταν στις τάξεις των «μπλαουγκράνα» προτού φύγει για την Αγγλία, ο Αντάμα Τραορέ παρουσιάστηκε από τον σύλλογο της Βαρκελώνης και εντυπωσίασε.

Τα κόλπα του με την μπάλα ήταν τέτοια που προκάλεσαν ενθουσιασμό, με τον Ισπανό εξτρέμ να κάνει περίτεχνες ενέργειες και να... ντροπιάζει ακόμα περισσότερο ορισμένα προηγούμενα μεταγραφικά αποκτήματα του κλαμπ.

Ποιος θα ξεχάσει, άλλωστε, όσα (δεν) έκαναν οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ και Σερζίνιο Ντεστ;

Θυμηθείτε όλα τα βίντεο:

🤹‍♂️ His juggling skills are just...*chefs kiss* pic.twitter.com/pidhLQ2zEk

Compared to this @Dembouz 😂😂😂 pic.twitter.com/04NkZs9Nrh

Braithwaite showing off his skills that made him such a huge sucess at Middlesbrough 😂🔥 pic.twitter.com/C4bgZeseST