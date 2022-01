Λευκός καπνός στο σίριαλ του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο Γκαμπονέζος έμεινε ελεύθερος από την Άρσεναλ και υπέγραψε στη Μπαρτσελόνα, η οποία θα τον ανακοινώσει μέσα στην ημέρα (1/2)!

Είναι επίσημο, η Μπαρτσελόνα πυροδότησε τη «βόμβα» της χειμερινής περιόδου αποκτώντας ελεύθερο από την Άρσεναλ τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ!

Μετά από σίριαλ που κράτησε όλη τη μέρα, αρχής γενομένης από το ταξίδι του Γκαμπονέζου στη Βαρκελώνη και με ουκ ολίγες ανατροπές, οι Μπλαουγκράνα τα βρήκαν σε όλα με τον 32χρονο στράικερ, πήραν το πράσινο φως από τη La Liga για την εγγραφή του στο ρόστερ και μετά τις υπογραφές μένει μόνο η ανακοίνωση της σπουδαίας μεταγραφής, που αναμένεται για το πρωί της Τρίτης (1/2)!

Ο «Όμπα» συμφώνησε σε συμβόλαιο ενάμιση χρόνου, ως το καλοκαίρι του 2023 δηλαδή, ρίχνοντας κατά πολύ τις απαιτήσεις του ως προς τις οικονομικές απολαβές τουλάχιστον για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου, ώστε να προχωρήσει το deal. Τόσο ο ίδιος όσο και οι Μπλαουγκράνα, άλλωστε δεν είχαν άλλη επιλογή, αφού ο ένας θα έμενε στον «πάγο» στην Άρσεναλ μέχρι το τέλος της σεζόν και η ομάδα θα έμενε ξεκρέμαστη χωρίς τον φορ που έψαχνε.

Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την άφιξή του στο Λονδίνο, λοιπόν, ο Ομπαμεγιάνγκ αποχωρεί από τους Κανονιέρηδες με απολογισμό 92 γκολ σε 163 παιχνίδια και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Premier League το 2019.

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. 🔵🔴 #FCB



Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky