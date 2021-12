Ισπανία: Mείωση του ορίου πληρότητας σε ανοικτά και κλειστά γήπεδα

To Συμβούλιο Υγείας της Ισπανίας αποφάσισε την μείωση του ορίου πληρότητα τόσο στα ανοικτά όσο και στα κλειστά γήπεδα της χώρας.

Σε πλήρη έξαρση βρίσκεται η διασπορά της μετάλλαξης «Όμικρον» του κορονοϊού με κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να παίρνουν αυστηρά μέτρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παγκόσμιας πανδημίας.

Το Συμβούλιο του εθνικού συστήματος Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε μέτρα τα οποία επηρεάζουν και τις αθλητικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα μειώνεται το ανώτατο όριο πληρότητας στα γήπεδα όλης της χώρας.

Μέχρι νεωτέρας τα ανοικτά γήπεδα θα μπορούν να φιλοξενήσουν το 75% της χωρητικότητας τους, ενώ τα κλειστά πέφτουν στο 50%. Θυμίζουμε πως μέχρι και την εφαρμογή των μέτρων δεν υπήρχαν περιορισμοί στα ανοικτά γήπεδα, ενώ στα κλειστά το όριο ήταν της τάξεως του 80%.

🚨| Official: Spain's Health authorities have reduced the capacity of the stadiums to 75%, not 100% anymore due to the increase of Covid cases. @elchiringuitotv pic.twitter.com/A82Fgx856Y