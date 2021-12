Ράγιο Βαγιεκάνο: Έφτασε τα 17 κρούσματα κορονοϊού πριν το παιχνίδι με την Ατλέτικο

Η Ράγιο Βαγιεκάνο μετά τα τελευταία τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, στα οποία υποβλήθηκε το αγωνιστικό τμήμα έφτασε τα 17 κρούσματα.

Με ραγδαίους ρυθμούς μεταδίδεται η μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού και δεν είναι λίγες οι ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν πληγεί σοβαρά.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πριν το τελευταίο της παιχνίδι για το 2021 κόντρα στην Αλαβές είχε ανακοινώσει έξι κρούσματα κορονοϊού και σήμερα (28/12) μετά τα νέα τεστ που πέρασαν οι Μαδριλένοι εντοπίστηκαν ακόμη έντεκα μέλη του κλαμπ που έχουν νοσήσει από Covid-19. Από τα τελευταία έντεκα κρούσματα τα έξι αφορούν ποδοσφαιριστές.

Οι ποδοσφαιριστές της Ράγιο έκαναν τη Τρίτη για τη πρώτη προπόνηση μετά τα Χριστούγεννα, στην οποία συμμετείχαν οκτώ ποδοσφαιριστές. Οι Μαδριλένοι με βάση τα τωρινά δεδομένα αναμένεται να ζητήσουν την αναβολή του παιχνιδιού με την Ατλέτικο Μαδρίτης την προσεχή Κυριακή.

Το πρωτόκολλο στην Ισπανία επιτρέπει στις ομάδες να αγωνιστούν αν έχουν πέντε υγιείς παίκτες στην πρώτη ομάδα, ενώ μπορούν να «ανεβάσουν» άλλους οκτώ από τη δεύτερη, ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 13, εκ των οποίων οι δυο πρέπει να είναι τερματοφύλακες.

