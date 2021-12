Μπαρτσελόνα: Εμειναν ξανά χωρίς Χριστουγεννιάτικο δώρο

Οπως πέρυσι έτσι και φέτος, λόγω των πολλών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα δεν έλαβαν Χριστουγεννιάτικο δώρο.

Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου δεν βρίσκεται και στα καλύτερα τηςΗ κρίση της πανδημίας έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα και ο Τζουάν Λαπόρτα αναζητεί κάθε τρόπο προκειμένου να κρατήσει «ζωντανή» την ομάδα και να μην «πνιγεί» από τα χρέη της.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα βλέποντας πως παρά τα μέτρα που πήρε για τις περικοπές στα συμβόλαια αλλά και τις όσες πωλήσεις έκανε το καλοκαίρι, τα οικονομικά της δεν καλυτέρεψαν.

Πάντως, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου ο σύλλογος να βγει από την οικονομική αδιέξοδο που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την «As», τα φετινά Χριστούγεννα δεν ήταν διαφορετικά από τα περυσινά, τουλάχιστον όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι για τους «μπλαουγκράνα», καθώς το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα δεν έλαβαν Χριστουγεννιάτικο δώρο.

Παρά το γεγονός ότι παλαιότερα, είχαν καλομάθει με δώρα τελευταίας τεχνολογίας από τους χορηγούς του συλλόγου, η οικονομική κρίση, τους στέρησε αυτή τη χαρά.

