Ντάνι Άλβες: «Θα ερχόμουν και τσάμπα, θα δείξω στον κόσμο ότι κάνει λάθος»

Ο Ντάνι Άλβες ήθελε απλά να παίξει στη Μπαρτσελόνα ακόμα και αφιλοκερδώς. «Ο κόσμος μίλησε για καταστροφή αλλά θα με δουν στο γήπεδο» είπε στην παρουσίασή του.

Βάζοντας παντόφλες, όπως το είχε κάνει και το 2008 στην πρώτη του ημέρα στη Μπαρτσελόνα, ο Ντάνι Άλβες επανέλαβε πως αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να καταφέρει να βάλει ξανά τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας κι ας μην έπαιρνε ούτε ευρώ.

«Δεν με ένοιαζε ο τρόπος, αν θα πληρωνόμουν ή όχι. Ακόμα και τσάμπα θα ερχόμουν, αυτό ήθελα, να έρθω και να παίξω» είπε κατά την παρουσίασή του στο κανάλι των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, λόγω και της ηλικίας του, άκουσε τους επικριτές που βγήκαν αμέσως να μιλήσουν για ανούσια κίνηση, με τον ίδιο ν' απαντά: «Ακόμα κι αν υπήρξαν ορισμένοι που χαρακτήρισαν καταστροφή τη μεταγραφή μου, θα απαντήσω στο γήπεδο για όσα μπορώ να κάνω».

Πάντως, ανακοινώθηκε με τον άλλοτε αριθμό του Τσάβι, το 8, έχοντας στο παρελθόν φορέσει και το 2, το 22 και το 20.

This is the FIFTH different number @DaniAlvesD2 has now worn for @FCBarcelona 😄 pic.twitter.com/ZGVCd8ncpd