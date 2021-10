Σιμεόνε: «Η Μπαρτσελόνα δεν έχει Μέσι. Ε και; Δικαιολογίες...»

Ο Ντιέγκο Σιμέονε θέλησε να δείξει πως η Μπαρτσελόνα κρύβεται πίσω από δικαιολογίες για την πολύ κακή εικόνα της, τονίζοντας πως το ρόστερ της ομάδας έχει ποιότητα και δεν «λέει» κάτι το γεγονός της αποχώρησης του Μέσι.

Ο «Τσόλο» εκτός από ονειροπόλος και γεμάτος φιλοδοξίες και πάθος, προπονητής, δείχνει να είναι και ρεαλιστής για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πράγματα και καταστάσεις.

Κάπως έτσι φαίνεται ότι το κάνει και με τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο ποδόσφαιρο και τη δουλειά του.

Μιλώντας για τη Μπαρτσελόνα και την κατηφόρα που δεν μπορεί να σταματήσει για τους «μπλαουγκράνα», ο κόουτς της Ατλέτικο Μαδρίτης ξεσπάθωσε, αφού βαρέθηκε ν' ακούει για την απουσία του Λιονέλ Μέσι.

«Ωραία, η Μπαρτσελόνα δεν έχει Μέσι. Ε και; Κοιτάξτε την ομάδα που έχουν. Σέρχι Ρομπέρτο, Ντεστ, Πικέ, Λενγκλέ, Αραούχο, Άλμπα, Μπαλντέ, Πέδρι, Γκάβι – τον είδατε τον μικρό με την Ιταλία; - Ντεμπελέ, Αγουέρο, Ανσού, Ντε Γιόνγκ, Μέμφις, Κουτίνιο! Έχασαν τον Μέσι, ε και; Εμείς ποτέ δεν είχαμε Μέσι. Μη μου λέτε δικαιολογίες λοιπόν...» ήταν τα λόγια του.

