Στο 100% η χωρητικότητα των γηπέδων στην Ισπανία από αυτό το Σαββατοκύριακο

Στην Ισπανία δεν θα υπάρξουν άλλοι περιορισμοί, μιας και το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου η χωρητικότητα στα γήπεδα της Ισπανίας θα είναι στο 100%.

Το Υπουργείο Υγείας και οι αυτόνομες κοινότητες συμφώνησαν ομόφωνα να τερματίσουν τους περιορισμούς χωρητικότητας στα γήπεδα ποδοσφαίρου και να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Πλέον η χωρητικότητα στα γήπεδα της Ισπανίας θα είναι στο 100% και θα ισχύει από την 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου, δηλαδή από αυτό το Σαββατοκύριακο. Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, η κατάσταση θα αξιολογηθεί ξανά, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Βέβαια, θα ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας, απόσταση των 1,5 μέτρων, ενώ η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε εμβολιασμένους.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη, η υγειονομική επιτροπή της Ισπανίας αποφάσισε να αυξήσει τη χωρητικότητά της στο 60% στα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, λόγω της προόδου που έχει παρατηρηθεί στη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου.

