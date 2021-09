Φαλκάο: Επέστρεψε με γκολ στη La Liga μετά από οκτώ χρόνια (vid)

Η επιστροφή του Ραδαμέλ Φαλκάο στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι γεγονός και σφραγίστηκε και... τυπικά με γκολάρα στο ντεμπούτο του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο!

Μετά από οκτώ χρόνια σε Γαλλία, Αγγλία και Τουρκία, ο «Tigre» επέστρεψε στην Ισπανία και δεν χρειάστηκε περισσότερα από δέκα λεπτά για να βρει δίχτυα στο ντεμπούτο του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Ραδαμέλ Φαλκάο σφράγισε τη νίκη των Μαδριλένων κόντρα στην παραπαίουσα Χετάφε (3-0), με υπέροχο τελείωμα στο 81' (είχε μπει αλλαγή στο 71') που θύμισε ξανά στους φίλους του ισπανικού πρωταθλήματος τα κατορθώματά του με την Ατλέτικο τη διετία 2011-2013.

Αυτό ήταν το γκολ Νο53 σε 69 συμμετοχές στη La Liga και ασφαλώς το πρώτο του με τη Ράγιο, το οποίο σημειώθηκε, μάλιστα, ίδια ημερομηνία με το παρθενικό του τέρμα το 2011 (18/9).

