Σεβίλλη και Ντόρτμουντ σε διαπραγματεύσεις για τον Ντιλέινι

Η Σεβίλλη θέλει να αποκτήσει τον Τόμας Ντιλέινι από την Ντόρτμουντ και ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές μεταξύ των δύο ομάδων.

Σε διαπραγματεύσεις με την Σεβίλλη είναι η Ντόρτμουντ για τον Τόμας Ντιλέινι.

Ο Δανός αμυντικός μέσος ενδιαφέρει τους Ισπανούς που σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν κάνει ήδη μία πρόταση για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει μάλιστα στο τελικό στάδιο και αναμένεται να υπάρξει συμφωνία για την παραχώρηση του Ντιλέινι στην Σεβίλλη, ο οποίος θα αποχωρήσει μετά από 3 γεμάτες σεζόν από την Ντόρτμουντ.

