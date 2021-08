Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα έχει χρέη 1,3 δις ευρώ»

Ο Χουάν Λαπόρτα πέταξε «βόμβες» για την οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα, κάνοντας σκληρή επίθεση κατά της προηγούμενης διοίκησης.

Σε τραγική κατάσταση είναι τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Χουάν Λαπόρτα στην σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος του συλλόγου ανέφερε πως η «τρύπα» στα ταμεία ανέρχεται σε 481 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρέη της ξεπερνούν το 1,3 δις! Αποκάλυψε μάλιστα ότι χρειάστηκε να πάρει δάνειο ο σύλλογος ώστε να πληρωθούν όσοι εργάζονται σε αυτόν.

«Μόλις φτάσαμε στο κλαμπ, ζητήσαμε ένα ενδιάμεσο δάνειο 80 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από την Goldman Sachs γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τη μισθοδοσία. Διαπιστώσαμε επίσης ότι το 50% των τελών του πρωταθλήματος έχει εισπραχθεί εκ των προτέρων, που είναι 79 εκατομμύρια, και επίσης το 50% της συλλογής των πωλήσεων παικτών. Η προηγούμενη συνάντηση το έκανε πηγαίνοντας στις τράπεζες με ένα" factoring " Αυτό τους χρέωσε τόκο 9%. Το οικονομικό κόστος ήταν στο 6% και συγχαίρουμε τον εαυτό μας γιατί με τη δουλειά που κάναμε για να πάρουμε τα 550 εκατομμύρια, το ενδιαφέρον είναι τώρα στο 1,9%. Ο σύλλογος ήταν τριπλάσιος από αυτό που πήραμε. Οι μισθοί των ποδοσφαιριστών ξεπερνούν το εισόδημα του συλλόγου. Είναι περίπου 25% πάνω οι μισθοί από τους ανταγωνιστές μας» είπε αρχικά ο Λαπόρτα στους δημοσιογράφους.

