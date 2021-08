Χοακίν: Ο μακροβιότερος στη LaLiga, με παρουσία για 19η σεζόν!

Ο Χοακίν το βράδυ του Σαββάτου με την εμφάνισή του στο ματς της Μπέτις απέναντι στη Μαγιόρκα συνέχισε την τρομερή του επίδοση και ιστορία στην LaLiga, αφού, ακόμα αισθάνεται έφηβος!

Ο αρχηγός των Ανδαλουσιανών μπορεί να είναι πλέον 40 ετών, όμως, έχει νέο συμβόλαιο σε ισχύ με την ομάδα της Σεβίλλης, το λέει η καρδούλα του και αφού ακόμα το διασκεδάζει, δεν τον κουνάει κανείς από τα γήπεδα.

Κάπως έτσι, με την LaLiga να κάνει σέντρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Χοακίν μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο στο ισόπαλο (1-1) ματς της Μπέτις με τη Μαγιόρκα, συνέχισε να γράφει την ιστορία του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Εμφανίστηκε πρώτη φορά πίσω στο 2000, σε ηλικία 19 ετών και συνεχίζει και τώρα που είναι 40, έχοντας παραστεί σε 19 σεζόν της Λίγκας, κάτι που φυσικά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν.

In 2000, a 19-year-old Joaquín made his LaLiga debut.



In 2021, at the age of 40, he appears in his 19th LaLiga season, more than any player in this century. pic.twitter.com/sBkp9DbLXz