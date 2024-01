Αν και δυσκολεύτηκε, ο Άρης κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε πάρει νωρίς στο ματς και να επικρατήσει του Εθνικού (25/1,1-2) παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Coca-Cola.

Ο Άρης «ίδρωσε» αλλά τελικά προκρίθηκε, νικώντας με 2-1 τον Εθνικό στο «Δασάκι» (25/1), σε ένα ματς που αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά... εύκολη υπόθεση.

