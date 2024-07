Η «βόμβα» Κόνορ Γκόλντσον δείχνει να πυροδοτείται από τον Άρη Λεμεσού, καθώς ο παίχτης είναι έτοιμος να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, όπως μεταδίδει το Sky Sports.

Η υπόθεση του Άγγλου ποδοσφαιριστή έχει απασχολήσει τόσο τα μέσα της Κύπρου, όσο και το Βρετανικό και Σκωτσέζικο κοινό. Εξάλλου αποτελεί γεγονός ότι ο Γκόλντσον ήταν μέλος της Ρέιντζερς η οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Σκωτίας την σεζόν 2020/2021, ένα κύπελλο Σκωτίας το 2021/2022 καθώς και το League Cup της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Επίσης έπαιξε κομβικό ρόλο στην πορεία της Ρέιντζερς, μέχρι τον τελικό του Europa League το 2022. Όπως μεταδίδεται λοιπόν από το δημοσίευμα του Sky Sports, ο Γκόλντσον, βρίσκεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Λεμεσό και τον Άρη. Αναφέρεται επίσης, ότι συζητήσεις υπήρχαν και στη διάρκεια της περασμένης βδομάδας μεταξύ των δυο πλευρών.

Όπως όλα δείχνουν, μετά από 6 χρόνια, 309 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 23 γκολ, 15 ασίστ, και πάνω από 23.000 αγωνιστικά λεπτά, ο Γκόλντσον θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Γλασκώβης, οδεύοντας ολοταχώς προς την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

🛬 Connor Goldson has arrived in Cyprus to finalise his move away from Rangers. The finer details of his switch to Aris Limassol are being finalised ahead of a medical. Full details ⤵️