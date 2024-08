Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η θητεία του Ραφαέλ Βαράν στην Κόμο του Φάμπρεγκας, αφού αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο 20ο λεπτό του αγώνα κυπέλλου με την Σαμπντόρια.

Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, Ραφάελ Βαράν, αποφάσισε να μετακομίσει στη Serie A και τη Κόμο, όντας ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτό το καλοκαίρι, αποτελώντας τη 14η μεταγραφή του συλλόγου στην περίοδο που προετοιμάζεται για την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από 21 χρόνια απουσίας.

Ο 31χρονος αμυντικός που είχε 95 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ πριν ανακοινώσει την απόφασή του να αποχωρήσει τον Μάιο του τρέχοντος έτους, πραγματοποίησε εφιαλτικό ντεμπούτο με την ιταλική ομάδα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κόμο για το Coppa Italia με τη Σαμπντόρια, την οποία έχασε τελικά με 4-3 στα πέναλτι μετά από ισοπαλία 1-1 μετά από παράταση, ο Βαράν αποχώρησε κουτσαίνοντας, μόλις 20 λεπτά μετά την σέντρα στο ματς.

Το ιατρικό επιτελείο έκρινε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Εντουάρντο Γκολντανίγκα. Ακομα δεν έχει γίνει γνωστό το πλήρες μέγεθος της ζημιάς και πόσο θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους.

