Ο προημιτελικός του γερμανικού Κυπέλλου ανάμεσα σε Νυρεμβέργη και Στουτγκάρδη (0-1) έδωσε θέση σε άγριο ξύλο μεταξύ των ultras και συμπλοκές με την αστυνομία στις εξέδρες του βαυαρικού γηπέδου.

Η Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας νικώντας με 1-0 στην έδρα της Νυρεμβέργης, σε μια συνάντηση που αποδείχθηκε επεισοδιακή.

Μετά το τέλος του αγώνα, μερίδα οπαδών των γηπεδούχων επιτέθηκαν στο πέταλο των φιλοξενούμενων ultras με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει και οι δύο πλευρές να πρωταγωνιστήσουν σε άγριες συμπλοκές στις εξέδρες του σταδίου «Μαξ Μόρλοκ».

Η έκταση των επεισοδίων υποχρέωσε την αστυνομία να επέμβει με γκλοπ για να διασπάσει τις «μάχες» σώμα με σώμα που ξέσπασαν ανάμεσα στους hooligans των δύο ομάδων.

🇩🇪 1. FC Nürnberg vs VfB Stuttgart 05/04/2023 pic.twitter.com/YFeaDkfJZm

Nürnberg attacked Stuttgart in stadion after the match tonight🇩🇪 pic.twitter.com/oBgZqvre9K