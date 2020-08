Ούτως ή άλλως... επρόκειτο για έναν τελικό Κυπέλλου που θα μας μείνει αξέχαστος, τουλάχιστον πριν από την έναρξή του. Σίριαλ με την ημερομηνία διεξαγωγής του, σίριαλ με το γήπεδο όπου θα γινόταν το παιχνίδι, "μπαλάκι" ο ορισμός μεταξύ Αστυνομίας και ΕΠΟ, περάσαμε έναν... θαυμάσιο Ιούλιο με το ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Eνας τελικός με τρομερό περίβλημα πολιτικής (επικοινωνιακής και όχι μόνο) από τις δύο πλευρές και την ομοσπονδία, ένα ματς που τελικά ορίστηκε για τις 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

Ναι, «ξεθώριασε» αυτός ο τελικός. Εχασε την όποια λάμψη θα μπορούσε να έχει ένας (ακόμα) τελικός σε κενές εξέδρες. Κενές λόγω κορονοϊού, όχι λόγω «αυτοπροστασίας» ή απλής αδυναμίας των αρχών, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ομως παραμένει ένα ματς που θα κρίνει έναν τίτλο! Και μάλιστα στην εκκίνηση της... επόμενης σεζόν, όπως το... παλιό Super Cup!

Υπήρχε κι αυτή η εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή που περιμέναμε το ματς του πρωταθλητή εναντίον του Κυπελλούχου κάθε Αύγουστο. Οχι μόνο επειδή επρόκειτο για ντέρμπι ή επειδή κρινόταν μια κούπα! Αλλά επειδή θα βλέπαμε για πρώτη φορά σε "μεγάλο" ματς και τα νέα αποκτήματα των ομάδων. Ε, αυτό, δεν θα το χαρούμε εφέτος...

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗ FIFA

Η πρόσφατη απόφαση της ΕΠΟ για τα μπαράζ Ξάνθη - Απόλλων ήταν ένα σοβαρό πρόκριμα για τον τελικό του Κυπέλλου: "Δεν παίζουν οι μεταγραφές. Και ασφαλώς δεν παίζουν όσοι έχουν λύσει τα συμβόλαιά τους".

Τι επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή που είχε στείλει η FIFA για τέτοιες περιπτώσεις στις ομοσπονδίες (11 Ιουνίου); Το σημαντικό είναι το άρθρο 6.

Αrticle 6 paragraph 2 of the RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players)

"In order to give priority to clubs to complete their (2019/2020) season with their original squad, provide flexibility, and allow MAs (member associations) to properly plan their football calendar, those MAs following a dual-year calendar are permitted to commence the 'first registration period' for the 2020-2021 season prior to the completion of the 2019-2020 season, subject to the following conditions:

i) the 'first registration period' for the 2020-2021 season may overlap the final rounds of the 2019-2020 season for a maximum of three weeks.

ii) during the portion of the 'first registration period' for the 2020-21 season which overlaps with the final rounds of the 2019-20 season

a) the transfer of a player between clubs is permitted. The player shall only be eligible to participate in domestic competitions for their new club in the 2020/21 season.

b) the engagement of an out-of-contract player is permitted. The player shall only be eligible to participate in domestic competitions for their new club in the 2020/21 season".

Mε... λίγα λόγια στα ελληνικά: Eπιτρέπονται και οι αγορές παικτών από άλλες ομάδες και οι μεταγραφές ελεύθερων παικτών, αλλά αυτοί οι νέοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος σε "εθνικές" διοργανώσεις μόνο της σεζόν 2020-2021

Συνεπώς... έχουμε και λέμε

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Ο Ολυμπιακός ασφαλώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τσιμίκα, Ομάρ και Χριστοδουλόπουλο που έχουν αποχωρήσει και θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής αν ο τελικός γινόταν τον Ιούλιο. ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Ραφίνια, Χολέμπας, Κρίστινσον, Αποστολόπουλος και όποιος άλλος αποκτηθεί μέχρι την 30ή Αυγούστου

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ασφαλώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Μπάρκα, Χουλτ, Κλωναρίδη, Γιακουμάκη που αποχώρησαν και τους Ινσούα, Ενομπακάρε, Ιατρούδη, Καρακλάγιτς και όποιον άλλο αποκτηθεί. Δικαίωμα συμμετοχής δεν θα είχαν ούτε οι Βράνιες και Αραούχο ΑΝ επέστρεφαν στην Ενωση μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Επισημαίνεται, τέλος ότι δικαίωμα συμμετοχής ΔΕΝ έχουν ούτε οι δανεικοί που επιστρέφουν (επί παραδείγματι Κάιπερς, Βρουσάι κλπ).

Μ' αυτά και μ' αυτά, ο τελικός θα είναι σίγουρα... παραμορφωμένος. Μπορεί να είναι όμορφος, με πολλά γκολ και θέαμα. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι το παιχνίδι που θα βλέπαμε πριν από ένα μήνα. Στη Ριζούπολη, στο ΟΑΚΑ, ή όπου αλλού...