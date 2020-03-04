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    ΜΙΡAΝΤΕΣ 0

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    ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 0

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    ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0

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    ΤΟΤΕΝΑΜ 1

    vs

    ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0

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    ΛΕΣΤΕΡ 0

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    ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 0

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    ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 0

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    ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ 1

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2

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    ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 3

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 1

    vs

    ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3

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    ZVH (Γ) 1

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    ΣΛAΙΝΤΡΕΧΤ ΣΠΟΡ 2

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    ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ 1

    vs

    ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ 1

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΟΡΟΥΣ ΒΟΛΛΕΥ 0

    vs

    ACTIVE LIVING ORION 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΤΙΜ ΦΟΓΚ ΝAΕΣΤΒΕΝΤ 87

    vs

    ΑΜΑΓΚΕΡ 66

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    ΜΕΧΤΕΡΧAΙΜ 1

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    FV ENGERS 07 0

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    POLITEHNICA IASI 2

    vs

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ 1

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ 0

    vs

    ΣΕΠΣΙ ΟΣΚ ΣΦAΝΤΟΥ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    VITTORIOSA STARS 1

    vs

    PIETA HOTSPURS 1

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  • LIVE

    WORTHERSEE PIRATEN 65

    vs

    FURSTENFELD 62

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    ΜΠΕΖΙΕΡΣ ΦΒ (Γ) 2

    vs

    ΛΕΙΝΤΙΣ ΙΝ ΜΠΛΑΚ ΑΑΧΕΝ (Γ) 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΟΥΡΚ ΧAΒΑ ΓΙΟΛAΡΙ (Γ) 3

    vs

    ASKO LINZ/STEG (W) 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΡΕΣΝΤΕΡ (Γ) 3

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    ΘΗΡΑ (Γ) 1

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    ΣΤΙΑΡΝAΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠAΕΡ 0

    vs

    ΒΑΛΟΥΡ 2

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    ΖΒΟΛΛΕ ΒΟΛΛΕΥ (Γ) 0

    vs

    ΣΝΙΚ (Γ) 2

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΛAΙΝΤΡΕΧΤ ΣΠΟΡ (Γ) 3

    vs

    ΓΙΟΥΡΟΣΠΕΝΤ ΤΟΠΒΟΛΛΕΥ ΑΛΜΕΛΟ (Γ) 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    VOLERO LE CANNET (W) 2

    vs

    ΜΙΧAΝΚΑ ΜΙΝΣΚ (Γ) 0

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  • ΓΙΑΜΑΜAΙ ΜΠΟΥΣΤΟ ΑΡΣΙΖΙΟ (Γ) -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΑΖAΝ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΣΚΑΓΙΑΓΚΡΙΜΟΥΡ (Γ) 39

    vs

    ΣΝΕΦΕΛ (Γ) 28

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    ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ (Γ) 34

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    ΚΕΦΛΑΒΙΚ (Γ) 45

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    ΧΟΚΑΡ (Γ) 31

    vs

    ΓΚΡΙΝΤΑΒΙΚ (Γ) 32

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    ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 0

    vs

    ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 0

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    ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 1

    vs

    ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2

    vs

    ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 1

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΤΖ 3

    vs

    ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 2

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    ΓΚΝΤΑΝΣΚ 0

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    ΣΛΕΠΣΚ ΣΟΥΒAΛΚΙ 1

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    ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΕΟΓΚΡAΝΤ 0

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    ΟΚ ΝΙΣ 3

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    ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ ΚΡΑΓΚΟΥΖΕΒΑΤΣ 1

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    ΜAΔΕΡΓΟΥΕΛ 2

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    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3

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    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1

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    ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 0

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    ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 0

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    ΓΟΥΕΛΝΤΕΡΣ 0

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    BALLINAMALLARD UTD. 0

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    ΛΥΩΝ 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1

    vs

    ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75

    vs

    ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99

    vs

    ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83

    vs

    ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΕΝ ΝΙΤΑΝΙ ΛΑΙΟΝΣ 71

    vs

    ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 79

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ 65

    vs

    ΜΕΙΝ ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ 72

    vs

    ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΕΡΜΟΝΤ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ 85

    vs

    ΟΛΜΠΑΝΙ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΛΕΤΖ ΙΓΚΛΣ 71

    vs

    ΣΙΡAΚΙΟΥΖ ΟΡΑΝΤΖ 84

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 81

    vs

    ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    TROY TROJANS 64

    vs

    UT ARLINGTON 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡAΤΓΚΕΡΣ ΣΚAΡΛΕΤ ΝAΙΤΣ 78

    vs

    ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΤΕΡΡΑΠΙΝΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 63

    vs

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΤΑΡ ΧΙΛΣ 93

    vs

    ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 83

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΟΥΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΠΟΥΛΣ 67

    vs

    ΣΙΝΣΙΝAΤΙ ΜΠΕΑΡΚΑΤΣ 79

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΤΕΙΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 89

    vs

    ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΛΙΤΛ ΡΟΚ ΤΡΟΓΙΑΝΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 91

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ 88

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77

    vs

    ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83

    vs

    ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82

    vs

    ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72