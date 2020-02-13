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Ατρόμητος – Αρης: Το γκολ του Λάρσον (vid)

Ατρόμητος – Αρης: Το γκολ του Λάρσον (vid)

Ατρόμητος – Αρης: Το γκολ του Λάρσον (vid)

Ο Σουηδός άνοιξε στο Περιστέρι το σκορ για λογαριασμό των «κίτρινων» 

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου έκανε ο Αρης στο 15' της αναμέτρησης του Περιστερίου, όταν ο Λάρσον άνοιξε το σκορ με πλασέ, μετά από κάθετη του Μπρούνο Γκάμα.

 

 

 

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