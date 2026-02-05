ΠΟΚ-ΠΑΟΚ στο 1-5 και προχωράμε

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το νέο θρίαμβο του ΠΑΟΚ στην Αθήνα με την καθαρή νίκη επί του Παναθηναϊκού και γενικεύει με μερικά συμπεράσματα που προκύπτουν εύκολα και αβίαστα από το ποδόσφαιρο της ομάδας του Λουτσέσκου και τη συνολική πορεία του.

Δεν είχαμε κάποια ποδοσφαιρική έκπληξη χθες το βράδυ στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ ως πολύ ανώτερη ομάδα κέρδισε τον Παναθηναϊκό και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό κυπέλλου.

Εννοείται ότι σε μία βραδιά ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδιζε ή μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και αυτό φυσικά το έχουμε πάντα στο νου μας. Σε μία χρονιά ολόκληρη αποτυπώνεται η ανωτερότητα της ομάδας του Δικεφάλου. Επιπροσθέτως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν οι δύο ομάδες αγωνιστούν δέκα φορές φέτος, έξι ή εφτά θα κερδίσει αυτός ο ΠΑΟΚ που είδαμε και χθες και στα άλλα τρία-τέσσερα οι πράσινοι μπορεί να πάρουν αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ΟΜΑΔΑ που χωρίς τον ένα και μοναδικό Γιάννη Κωνσταντέλια θα παίξει το ολοκληρωτικό του ποδόσφαιρο, θα βγάλει τέσσερα τετ α τετ και θα δεχθεί στην έδρα του αντιπάλου μία-δύο φάσεις.

Ο Παναθηναϊκός τον Γενάρη του 2026 είναι η ομάδα που θα στηρίξει το ποδοσφαιρικό της σχέδιο στα 15-20 γεμίσματα του τερματοφύλακα απευθείας προς την επίθεση! (Το γράφω και θυμάμαι τα περσινά 22 του Τζολάκη στην Τούμπα! Σκεφτείτε την Κυριακή που παίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός…).

Μετά και από αυτό το 0-1 που σαφώς θα μπορούσε να τελειώσει και 1-3, είναι πολύ πιο σημαντικό να θυμηθούμε και να γενικεύσουμε λίγο τα αποτελέσματα αλλά ΚΑΙ την εικόνα των ντέρμπι:

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-2.

Οι νίκες 5-1 για τον ΠΑΟΚ, τα τέρματα στο 11-3. Αν σε αυτά προσθέσουμε και δύο ματς με τον Άρη (μία νίκη, μια ισοπαλία) και συγκεντρώσουμε όλα τα φετινά ελληνικά ντέρμπι, ο απολογισμός και η κυριαρχία του ΠΑΟΚ είναι μεγαλειώδης! Μέχρι τώρα…

Αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τίποτα μέχρι στιγμής. Ή μήπως έχει κερδίσει αυτό που ζητάει ο Ιβάν Σαββίδης: «Δεν επιθυμούμε να είμαστε απλά οι πρώτοι, αλλά στόχος μας είναι να κερδίσουμε την αναγνώριση όλης της Ελλάδας». Το καταφέρνει ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του, τις ποδοσφαιρικές αρχές του, το ποδόσφαιρό που παίζει και τους παικταράδες που έχει, μαζί φυσικά και με τα αποτελέσματα τα οποία προαναφέραμε σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Εδώ έχει πάει φέτος δύο φορές στη Γαλλία και έχει βάλει έξι γκολ!

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΝΤΕΛΙΑ!

Όπως και χθες φάνηκε σε έναν ημιτελικό κυπέλλου απέναντι σε αντίπαλο που έδινε το ματς της χρονιάς με στόχο κάτι να κερδίσει ενόψει της επόμενης, ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια μπορεί να επιτεθεί και να αμυνθεί σε κάθε μία από τις φάσεις του αγώνα με εξαιρετικό τρόπο. Ο Ντέλιας τον εκτοξεύει με τις επινοήσεις του και φυσικά η απουσία του πονάει. Η ομάδα όμως ΔΕΝ εξαρτάται από την ατομική απόδοση κανενός μεμονωμένου. Πώς αποθέωσε τον ΠΑΟΚ χθες ο Μπενίτεθ: «Είναι ένα σύνολο με τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια και με μεγάλη συνοχή». Κανένα πρόσωπο και καμία μεταγραφή ΔΕΝ θα αποθεωθεί στον ΠΑΟΚ, όπως η ομάδα, οι αρχές και η νοοτροπία της που όλο και ατσαλώνεται.

Με την ευκαιρία να αποθεώσουμε τον εκπληκτικό και πάντα πρώτο στην μπάλα Κένι που δεν πρέπει να πτοηθεί από την άφιξη και άλλου μπακ για τον ΠΑΟΚ, του Μεξικανού Σάντσεζ για τον οποίο μίλησε πολύ θετικά ο Λουτσέσκου!

Άφωνος μένω μπροστά στην μαχητικότητα του Γιακουμάκη, ο οποίος και χθες κέρδισε πολλές χαμένες μπάλες, αλλά και το κρίσιμο πέναλτι σκοράροντας άλλη μία φορά Σχεδόν αλάνθαστοι και οι άλλοι στην άμυνα και στο κέντρο, αντιμετωπίζοντας τα… 120 περίπου άμεσα γεμίσματα των αντιπάλων!

ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ!

Όλα μα όλα μπορεί τα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ!

- Θέλεις σετ παιχνίδι, built up και διέσπασε κλειστής άμυνας; Το έχει ο ΠΑΟΚ!

-Θέλεις να σου αλλάξει 20 πάσες και να μπει με την μπάλα μέσα την ώρα που μεγάλοι του αντίπαλοι στηρίζονται στο γέμισμα του τερματοφύλακα απευθείας στον φορ;

- Πρέπει να πάει σε πιο άμεσο ποδόσφαιρο ή να αντιμετωπίσει την ανάγκη του Παναθηναϊκού να παίξει για τον Τετέι (απίστευτο για νέο παίκτη να προσαρμόζεται η ομάδα πάνω στο παιχνίδι του…), κι αυτό θα το «βγάλει» ο ΠΑΟΚ!

- Πάμε σε μεταβάσεις και σε ανοικτό ματς; Όλα τα «έχει» ο ΠΑΟΚ και ας χάνει το κοντρόλ χθες ο Οζντόεφ ή ο Πέλκας το τετ α τετ, μαζί με τα δύο του Τάισον και το ένα του Μύθου!

- Θέλει μονομαχίες ο Ολυμπιακός και άπειρες δεύτερες μπάλες! Κι εκεί μέσα…

-Θέλει η ΑΕΚ να αφήσει την μπάλα για να περιμένει κι εκεί κανένα πρόβλημα

Όλα μα όλα τα έχει και τα κάνει ο Δικέφαλος που προχωράει και στις τρεις διοργανώσεις έχοντας μπροστά του τις επόμενες μέρες: Άρη-ΠΑΟ-ΑΕΚ-Θέλτα-ΑΕΛ-Θέλτα…

Οκ! Θα το ζήσουμε κι αυτό…

* Στο τέλος-τέλος, θα ζήσουμε και με διαιτητές που:

- Στο 13΄ δεν τιμωρούν σκαριά Γεντβάι στο καλάμι του Πέλκα, όπως άλλωστε σε περασμένα φετινά ματς των δύο ομάδων, δεν τιμωρήθηκε ο Σιώπης για τη σκαριά στον Ντέλια ή ο Σφιντέρσκι που έστειλε στο νοσοκομείο τον Παβλένκα!

- Στο 17΄ και στο 18΄ ανακαλύπτουν φάουλ κατά Μύθου και Ζίβκοβιτς που είναι σε απόσταση από τους αντιπάλους τους!

- Στο 45΄ δεν τιμωρούν με κάρτα σε σκληρό μαρκάρισμα του Αντίνο

- Στο δεύτερο εφευρίσκουν κάρτα κατά του Χατσίδη που ούτε φάουλ έκανε

- Σε όλο το ματς παρακολουθούν τον Τετέι να διαμαρτύρεται πέφτοντας συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια…

- Φθάνουν στο σημείο να διώχνει ο Γεντβάι με κεφαλιά και να δίνουν φάουλ υπέρ του επειδή ζαλίστηκε…

- Βλέπουν τον Κυριακόπουλο να σακατεύει τον Χατσίδη και δεν θυμούνται που έχουν βάλει την κίτρινη κάρτα

Τι να κάνουμε… Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ ξέρει να τα διαχειρίζεται όλα!