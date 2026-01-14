Ο Μανόλο Χιμένεθ θέλει από την ομάδα του να παραμείνει συμπαγής κι έτσι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στον νοκ άουτ αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε τις θετικές εντυπώσεις του από την απόδοση της ομάδας του στα δύο πρώτα παιχνίδια του 2026 και κυρίως στάθηκε στο κομμάτι της τακτικής πειθαρχίας. Αυτό το στοιχείο θέλει να διατηρήσει και απαιτεί εξάλλου από τους ποδοσφαιριστές του, γι’ αυτόν τον λόγο δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα για τον αποψινό (14/1, 20:30) νοκ άουτ αγώνα του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για την ακρίβεια, το πιθανότερο είναι αν υπάρξουν τρεις αλλαγές εκ των οποίων η μία αφορά τον Μιχάλη Παναγίδη, βάσει των κανονισμών που ισχύουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το βασικό ερώτημα για τον νεαρό επιθετικό σχετίζεται με τη θέση του. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί στα επιθετικά άκρα ή αν θα παίξει στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πιθανότατα θα συμβεί το πρώτο με την ταυτόχρονη απαίτηση του ελέγχου των κινήσεων του back της πτέρυγας. Αν δηλαδή ο Παναγίδης παίξει στην αριστερή πλευρά, βασική ευθύνη του θα είναι τα ανεβάσματα του Νταβίντε Καλάμπρια.

Η δεύτερη αλλαγή, πιθανότατα, θα είναι ο Λορέν Μορόν ο οποίος εξέτισε την ποινή της μίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και προβλέπεται να επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόσωπο που θα αγωνιστεί πίσω από τον Ισπανό και με την ευθύνη άσκησης πίεσης στην πίσω ζώνη του αντιπάλου. Εκτός απροόπτου, θα διατηρηθεί ο Φρέντρικ Γένσεν δεδομένων και των επιθετικών χαρακτηριστικών του Φινλανδού σε κατάσταση μετάβασης παιχνιδιού. Ο Κώστας Γαλανόπουλος αποτελεί την επόμενη επιλογή, κατά πάσα πιθανότητα όμως δεν θα ξεκινήσει στο παιχνίδι.

Αντιθέτως, δεν υπάρχουν αμφιβολίες για τις υπόλοιπες θέσεις ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης και τον Κάρλες Πέρεθ. Μόντσου και Ράτσιτς θα συνθέσουν το δίδυμο των εσωτερικών μέσω ενώ στην αμυντική τετράδα προβλέπεται μία αλλαγή. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν θα είναι δίπλα στον Λίντσεϊ Ροζ καθώς στα άκρα θα παραμείνουν οι Τεχέρο, Φαντιγκά. Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα διατηρηθεί κάτω από την εστία.