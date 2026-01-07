ΟΦΗ - Αστέρας Aktor: Με δέκα οι Αρκάδες, αποβλήθηκε ο Γιαμπλόνσκι
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με τον Μπόρχα 1-0 και στο 40' τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τον Αστέρα Aktor.
Οι Αρκάδες έμειναν με δέκα παίκτες, αφού αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Γεβγένι Γιαμπλόνσκι. Ο 30χρονος διεθνής Λευκορώσος μέσος, δέχθηκε την πρώτη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Νους στο 12'.
Τη δεύτερη στο 40' για κράτημα στον Αργεντινό εξτρέμ του ΟΦΗ. Ο Παπαδόπουλος του έδειξε, λοιπόν, τον δρόμο για τα αποδυτήρια και φυσικά ο Γιαμπλόνσκι θα χάσει το ματς πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες, την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρήτιο.
Την αποβολή του Λευκορώσου κέρδισε ο Νους, ο οποίος στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Τρίπολη είχε αποβληθεί για τον ΟΦΗ! Είναι από τις ιστορίες που δημιουργεί συνέχεια το ποδόσφαιρο.
Η αποβολή του Γιαμπλόνσκι
