Ο Γεβγένι Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε στο 40' και οι Αρκάδες συνεχίζουν με δέκα κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με τον Μπόρχα 1-0 και στο 40' τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τον Αστέρα Aktor.

Οι Αρκάδες έμειναν με δέκα παίκτες, αφού αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Γεβγένι Γιαμπλόνσκι. Ο 30χρονος διεθνής Λευκορώσος μέσος, δέχθηκε την πρώτη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Νους στο 12'.

Τη δεύτερη στο 40' για κράτημα στον Αργεντινό εξτρέμ του ΟΦΗ. Ο Παπαδόπουλος του έδειξε, λοιπόν, τον δρόμο για τα αποδυτήρια και φυσικά ο Γιαμπλόνσκι θα χάσει το ματς πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες, την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρήτιο.

Την αποβολή του Λευκορώσου κέρδισε ο Νους, ο οποίος στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Τρίπολη είχε αποβληθεί για τον ΟΦΗ! Είναι από τις ιστορίες που δημιουργεί συνέχεια το ποδόσφαιρο.

Η αποβολή του Γιαμπλόνσκι