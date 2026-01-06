Ο ΠΑΟΚ στο 54' ισοφάρισε τον Ατρόμητο με τον Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε άμεσα απάντηση στην γκολάρα του Μπάκου με ένα γκολ... μαγεία και ισοφάρισε 1-1 τον Ατρόμητο.

Ο Οζντόεφ έδωσε στον Κωνσταντέλια, αυτός στον Ζίβκοβιτς, ξανά «Ντέλιας», τακουνάκι για τον Ζίβκοβιτς, αυτός στον Γερεμέγεφ, κάθετη του Σουηδού και αριστερό πλασέ του Σέρβου που νίκησε τον Κοσέλεφ για το 1-1!