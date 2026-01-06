ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Χάθηκε το τόπι και ο Ζίβκοβιτς έκανε το 1-1
Ο ΠΑΟΚ στο 54' ισοφάρισε τον Ατρόμητο με τον Ζίβκοβιτς.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε άμεσα απάντηση στην γκολάρα του Μπάκου με ένα γκολ... μαγεία και ισοφάρισε 1-1 τον Ατρόμητο.
Ο Οζντόεφ έδωσε στον Κωνσταντέλια, αυτός στον Ζίβκοβιτς, ξανά «Ντέλιας», τακουνάκι για τον Ζίβκοβιτς, αυτός στον Γερεμέγεφ, κάθετη του Σουηδού και αριστερό πλασέ του Σέρβου που νίκησε τον Κοσέλεφ για το 1-1!
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.