Με δεύτερη νίκη και με το ίδιο σκορ (2-0) του πρώτου αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε εύκολα του Πανιωνίου και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Οι Αρκάδες εκεί θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ με μεγάλο ζητούμενο μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος! Ρετζίς και αυτογκόλ του Ενγκουέμ τα γκολ.

Η δουλειά έγινε και με το παραπάνω για τον Αστέρα Aktor. Μετά το 2-0 στην Αθήνα, επικράτησε με το ίδιο σκορ και στο Κολοκοτρώνης, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Πανιώνιο. Πλέον, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ο οποίος έχει επικρατήσει της Παναχαϊκής 5-0 από το πρώτο ματς, με τον ημιτελικό να έχει άρωμα... επαρχίας.

Ο Κρέσπι επέστρεψε στο σκοράρισμα, καθώς μετά τα γκολ στην αρχή του πρωταθλήματος με Παναθηναϊκό και Άρη είχε μείνει μακριά από την επαφή του με τα δίχτυα, ενώ το 2-0 προήλθε από το αυτογκόλ του Ενγκουέμ.

Ετσι ξεκίνησαν:

Ο Παντελίδης σε σύστημα 4-2-3-1 παίζει με τους: Τσιντώτα στο τέρμα και τους Χουχούμη, Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλο, Γκαρθία στην άμυνα. Γιαμπλόνσκι - Τζανδάρης είναι στα χαφ κι οι Τζίμας, Εντερ, Κρέσπι πίσω από τον Οκό.

Ο Νικοπολίδης σε 3-4-3 παίζει με τους: Σκαφίδα στο τέρμα και τους Χρούστινετς, Πότσι, Ενγκουέμ στην άμυνα. Βερνάρδος, Τζόρνοματς, Γκίνι, Πρίφτι είναι στο κέντρο (από αριστερά προς τα δεξιά) κι οι Τσέρισεφ - Στούπης είναι στα άκρα του Φελίσιο.

Ανώτερος ο Αστέρας, κράτησε τον Πανιώνιο όρθιο ο Σκαφίδας

Οι γηπεδούχοι, μετά το πρώτο πεντάλεπτο, πήραν τη μπάλα στα πόδια τους, έπαιξαν ποδόσφαιρο και προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ, θέλοντας στην ουσία να κόψουν κάθε ελπίδα του αντιπάλου τους. Χαρακτηριστικό της υπεροχής τους είναι πως το ημίχρονο έκλεισε με 63% κατοχή υπέρ τους.

Στο 16' ο Οκό, παραλίγο να σκοράρει αλλά η σκαστή κεφαλιά του, στη σέντρα του Κρέσπι, βρήκε σε ετοιμότητα τον Σκαφίδα που απέκρουσε κρατώντας την ομάδα του όρθια στην καλύτερη φάση του α' μέρους. Από εκεί και πέρα, οι Αρκάδες προσπαθούσαν να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή, αλλά οι παίκτες του Νικοπολίδη ήταν καλά οργανωμένοι στα μετόπισθεν και δεν έδωσαν χώρους.

Ο Κρέσπι στο 20', προσπάθησε να σκοράρει, μ' ένα ωραίο συρτό σουτ αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αντίπαλο δεξί δοκάρι, ενώ στο 41' ο Τζανδάρης έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή με τον Σκαφίδα να είναι και πάλι «παρών» αποκρούοντας σε κόρνερ.

Καθάρισε με Κρέσπι και πάει παρακάτω

Στο β' μέρος, οι δύο προπονητές δεν έκαναν αλλαγές. Στο 48', στην ουσία τελείωσαν όλα. Ο Χουχούμης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά κι ο Χρούστινετς που δεν υπολόγισε καλά τη φάση, είδε τη μπάλα να πηγαίνει στον Κρέσπι, ο οποίος με πλασέ από κοντά είχε ένα εύκολο γκολ.

Στη συνέχεια, ο Παντελίδης, πέρασε στο ματς Καλτσά, Μπαρτόλο, Αλάγκμπε και αργότερα τον Μακέντα, θέλοντας να τους κρατήσει σε ρυθμό ενόψει το ματς της Δευτέρας. Στο 64' ο Μπαρτόλο, έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ο Σκαφίδας έδιωξε σε κόρνερ. Στην εκτέλεση ο κίπερ των φιλοξενούμενων δεν έκανε καλό υπολογισμό, η μπάλα πήγε στον Ενγκουέμ, ο οποίος υπό την πίεση του Καστάνιο έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Μέχρι το τέλος του ματς, είδαμε τους κιτρινομπλέ να κυκλοφορούν τη μπάλα, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν τρόπο να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή ούτε και να απειλήσουν. Πλέον, οι Αρκάδες στρέφουν την προσοχή τους στο ματς με τον Παναιτωλικό την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ η πρόκριση στα ημιτελικά θα τους φέρει απέναντι από τον ΟΦΗ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025

Path 1: Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή (5-0 το πρώτο ματς)

Path 2: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

MVP: Ο Κρέσπι ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, ενώ ήταν μέσα στις δύο φάσεις του α' ημιχρόνου του Αστέρα. Για 72' που έπαιξε είχε όρεξη και ήταν πονοκέφαλος για την αντίπαλη άμυνα.

Στο ύψος του: Θα επιτρέψετε εδώ να σταθούμε στον κόσμο του Πανιώνιου που παρά το 2-0 στην Καλλιθέα, ταξίδεψε στην Τρίπολη και έδωσε το «παρών» σ' ένα ματς που ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί - αν αναλογιστούμε και τις απουσίες που είχε η αποστολή.

Αδύναμος κρίκος: Ο Χρούστινετς ήταν αυτός που δεν έκανε καλό υπολογισμό στο 1-0, με αποτέλεσμα εκεί να μπει... ταφόπλακα σε κάθε ελπίδα που είχε η ομάδα του για ανατροπή της κατάστασης.

Η «γκάφα»: Στο 2-0 ο Σκαφίδας δεν έκανε καλό υπολογισμό σε εκτέλεσε κόρνερ και από εκεί έγινε το 2-0 από τον Ενγκουέμ που πιεζόταν από τον Καστάνιο.

Το «στραγάλι»: Δεν είχε κάποια δύσκολη φάση να αντιμετωπίσει ο διαιτητής Tσακαλίδης.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Αστέρας εκτός από την πρόκριση στους «4» είδε τον Κρέσπι να επιστρέφει στο σκοράρισμα κι αυτό είναι σημαντικό για τον Παντελίδη ενόψει συνέχειας στο πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος, μετά την άψογη παρουσία του στο Κύπελλο στρέφει πλέον την προσοχή του αποκλειστικά στο πρωτάθλημα!