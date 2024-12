Ο Ρουί Βιτόρια προέβη σε εκτεταμένο ροτέισον για τον αποψινό αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο δίνοντας φανέλα βασικού μεταξύ άλλων στους Μαντσίνι και Κώτσιρα.

Ένας εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό σε σχέση με το παιχνίδι των δύο ομάδων την περασμένη Κυριακή (01/12) αποφάσισε να παρατάξει ο προπονητής των «πρασίνων», Ρουί Βιτόρια προχωρώντας σε εννέα (!!) αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα (Σένκεφελντ και Τσέριν οι... «παραμένοντες») για το αποψινό πρώτο ματς Κυπέλλου της ομάδας του με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που αποφάσισε να αφήσει τους Ίνγκασον και Τζούρισιτς εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι για να ξεκουραστούν ενόψει του δύσκολα αγώνα της Κυριακής (08/12) με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη, έδωσε για πρώτη φορά θέση στην ενδεκάδα επί των ημερών του στους Μαντσίνι και Κώτσιρα.

Κάτω από την εστία θα κάτσει ο Λοντίγκιν. Μπροστά του ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα έχει τους Σένκεφελντ και Γεντβάι ενώ στα πλάγια της άμυνας θα είναι στα δεξιά ο Κώτσιρας και στα αριστερά ο Μλαντένοβιτς.

Στο κέντρο ο Αράο, που επέστρεψε μετά την έκτιση της ποινής του στο περασμένο παιχνίδι, πήρε θέση στο «6». Στο «8» επέστρεψε ο Τσέριν, ο οποίος στο προηγούμενο ματς εκτέλεσε χρέη αμυντικού χαφ λόγω της απουσίας του Βραζιλιάνου μέσου ενώ στο «10» θα πάρει θέση ο Ουναΐ, που είχε μείνει για δύο σερί παιχνίδια στον πάγκο.

Στις θέσεις των εξτρέμ θα ξεκινήσουν στα δεξιά ο Μαντσίνι και στα αριστερά ο Πελίστρι ενώ στην κορυφή της επίθεσης επέστρεψε ο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λοντίγκιν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γεντβάι, Σένκεφελντ, Αράο, Τσέριν, Ουναϊ, Μαντσίνι, Πελίστρι και Γερεμέγεφ.

Our starting 11 for today’s game against Atromitos #PAOFC #Panathinaikos #greekcup #defend_the_title #ATRPAO pic.twitter.com/HhARBueYDA