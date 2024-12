Ο θεσμός του Κυπέλλου συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη με 4 παιχνίδια, τα περισσότερα από κάθε άλλη ημέρα για το συγκεκριμένο τριήμερο για τη φάση των «16».

Η φάση των «16» στο Κύπελλο ως προς το πρόγραμμα της Τετάρτης έχει τον πρώτο αγώνα στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός, ματς που είχε αναβληθεί μετά από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να παραστούν οι άνθρωποί της στην κηδεία του Μπάλντοκ. Επίσης τις ρεβάνς των αγώνων των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού αλλά και το Βόλος - ΟΦΗ.

Να θυμίσουμε πώς την Τρίτη για τη διοργάνωση αυτή είχαμε τις προκρίσεις της Παναχαϊκής επί της Κηφισιάς (πρώτη χρονικά με το 1-0 των Πατρινών) και της ΑΕΚ εκτός έδρας με τον Αρη με το 1-1.

ΠΑΟΚ - Αιγάλεω

Στο πρώτο παιχνίδι των 2 ομάδων ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 3-0 και προφανώς έχει το απόλυτο προβάδισμα πρόκρισης. Μιλάμε για μία ρεβάνς που δείχνει να έχει τυπικό χαρακτήρα. Στον ΠΑΟΚ εκτός αποστολής έμειναν οι Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Κόλεϊ, Μπάμπα, Οζντόεφ και Ντεσπόντοφ, Τόμας αλλά και οι τραυματίες Μπακαγιόκο, Βιεϊρίνια.

Αρκετές θα είναι απουσίες για το Σίτι καθώς εκτός έμειναν οι Κυρίτσης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης, Καραμπάς, Νταβιώτης, Ζούνης και Ρεκένα. Αντίθετα επιστρέφει ο Μπάμπης.

Ολυμπιακός - Athens Kallithea

Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Λεωφόρο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν αποστολή με αρκετά νέα παιδιά αλλά και αλλαγές και γενικά θα προκύψουν διαφοροποιήσεις στο αρχικό τους σχήμα για τον επαναληπτικό του Φαλήρου.

Η Athens Kallithea από μέρους της θα επιδιώξει να κάνει την καλύτερη δυνατή παρουσία σε αυτό το παιχνίδι - ρεβάνς. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει μετά με τον νικητή του ζευγαριού του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό. Από την πλευρά της η Athens Kallithea δεν ανακοίνωσε αποστολή για τη ρεβάνς του Φαλήρου. Όπως προκύπτει εκτός θα είναι ο ανέτοιμος Μεχίας, ο Χάνουσεκ, ο Τσιβελεκίδης και οι Ρομαό - Μουτίνο, οι οποίοι είναι σταθερά εδώ και αρκετά παιχνίδια δεν μπαίνουν στις αποστολές.

Βόλος - ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι στο ζευγάρι αυτό με το 3-1 του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τον Βόλο. Για τους γηπεδούχους εκτός έμειναν οι τραυματίες Σούντγκρεν και Ντε Καμπς.

Στον ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς ανακοίνωσε την 23μελη αποστολή που θα βρεθεί στη Θεσσαλία, με τον Σέρβο τεχνικό να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, εκτός φυσικά του μόνιμου απόντα Φίλιπ Μπαΐνοβιτς. Στις επιλογές του κόουτς των Κρητικών βρίσκεται κανονικά και ο Τιάγκο Νους, ο οποίος έφυγε με ενοχλήσεις από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Είναι η πρώτη χρονικά αναμέτρηση των 2 ομάδων στο Κύπελλο σε αυτή τη φάση. Το πρώτο ματς είχε αναβληθεί ως γνωστόν λόγω του αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην κηδεία του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ματς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, στο γήπεδο του Περιστερίου. Στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία επιστρέφει ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στην ισοπαλία του ΟΑΚΑ, όμως εκτός αποστολής βρίσκονται οι Κίνι, Χουτεσιώτης, Τσιγγάρας αλλά και ο Μανσούρ.

Στον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό για λόγους ξεκούρασης έμειναν εκτός αποστολής οι Ίνγκι Ίνγκασον και Φίλιπ Τζούρισιτς. Ο Ρούι Βιτόρια δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, κρίνοντας πως δεν είναι έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον τραυματισμό του τον περσινό Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα

Τρίτη 3/12

Παναχαϊκή - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4/12

ΠΑΟΚ - Αιγάλεω (15:30) CosmoteSport 2

Ολυμπιακός - Athens Kallithea (17:30) CosmoteSport 1

Βόλος - ΟΦΗ (19:30) CosmoteSport 2

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (21:30) CosmoteSport 1

Πέμπτη 5/12

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός (17:00) CosmoteSport 2

Αστέρας Τρίπολης - Ζάκυνθος (19:30) CosmoteSport 1

Τα ζευγάρια στους «8»

1η αγωνιστική: 17 - 18 Δεκεμβρίου 2024 και 2η αγωνιστική: 7 - 9 Ιανουαρίου 2025

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

1η αγωνιστική: 4 - 5 Φεβρουαρίου 2025, 2η αγωνιστική: 25 - 27 Φεβρουαρίου 2025

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

Ο τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

*Ολα τα ζευγάρια είναι διπλά (με αγώνες στις έδρες και των δύο ομάδων), πλην του τελικού που είναι μονός.