Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος και έτσι σχηματίστηκε το «μωσαϊκό» των διασταυρώσεων ως τον τελικό του ΟΑΚΑ.

Διαμορφώθηκε σήμερα (9/10) το «παζλ» της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς ο Αστέρας Aktor επικράτησε 1-0 της Καβάλας και συνεχίζει στον θεσμό.

Αυτόματα έχουμε 100% διαμορφωμένα και χωρίς κάποια εκκρεμότητα τα δύο «μονοπάτια» όπως έχουν βγει, με φόντο τον τελικό του ΟΑΚΑ που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαΐου.

Τα ζευγάρια στη φάση των «16»

1η αγωνιστική: 29 - 31 Οκτωβρίου 2024 2η αγωνιστική: 3 - 5 Δεκεμβρίου 2024

Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR

ΟΦΗ - Βόλος

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - Παναχαϊκή

Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Άρης

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος

Τα ζευγάρια στους «8»

1η αγωνιστική: 17 - 18 Δεκεμβρίου 2024

2η αγωνιστική: 7 - 9 Ιανουαρίου 2025

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

1η αγωνιστική: 4 - 5 Φεβρουαρίου 2025

2η αγωνιστική: 25 - 27 Φεβρουαρίου 2025

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ